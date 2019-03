De la democracia a la dictadura: Rocío Reza

El Partido Acción Nacional no va con la propuesta de consulta popular como se propusoy definitivamente no con la revocación de mandato propuesta por MORENA. Primero que nada estas dos propuestas debieran votarse en distintas iniciativas por tratarse de métodos democráticos distintos. El proceso y la estrategia que están utilizando en MORENA es una clara amenaza para la democracia de nuestro país; puesto que buscan confundir a la ciudadanía.

Las propuestas en sí son iniciativas que el PAN ha promovido desde hace ya tiempo, sin embargo la forma y los momentos en los que propone MORENA que se realice representan una manipulación a las elecciones regulares. Por ello la consulta popular debe realizarse en Junio en caso de que proceda y nunca deberá realizarse en los años en que se celebren elecciones federales. Y siempre bajo los siguientes términos:

1a) Que la Consulta Popular sea convocada por el Congreso de la Unión a solicitud del Presidente de la República.

2a) Que con el 33 por ciento de los votos de cualquiera de las dos Cámaras legislativas, se pueda convocar a la Consulta.

3ª) nuestra propuesta es que sea vinculante cuando participe el 15 por ciento (no el 34 por ciento como lo propone MORENA) o más de los ciudadanos inscritos en la Lista Nacional de Electores.

La revocación de mandato no es una opción dado que el presidente no puede auto-revocarse. Y la consulta solo buscaría generar una acción como efecto dominó para las elecciones de los demás funcionarios públicos del partido MORENA. La Revocación de Mandato es un derecho del ciudadano y no del gobernante y su utilización debe realizarse una vez que hayan transcurrido tres años del periodo constitucional del Presidente de la República. Por ello proponemos que sea un ente objetivo como el Instituto Nacional Electoral quien tenga la facultad de convocar organizar y formular la pregunta.

Además exigimos que durante el periodo de encuesta y su difusión (30 dias) se suspenda toda propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos. MORENA propone vagamente a su conveniencia que el objeto de la revocación sea que la ciudadanía decida la permanencia del presidente de la republica, Acción Nacional exige que se precise como objeto si concluye o no el mandato por el que fue electo el presidente.

No permitiremos que con vacíos legales y falta de difusión de las verdaderas intenciones de MORENA sean modificados nuestros derechos democráticos.

