Aplaude municipio amparo para apoyos de estancias infantiles

La alcaladesa María Eugenia Campos Gálvan, indicó que aplaude el amparo concedido para 110 estancias infantiles en el estado que obliga a la federación apoyarlas, sin embargo reiteró que el municipio seguirá apoyando a las locales al menos durante los próximos tres meses.

Lo anterior en relación a que un juez de Distrito con sede en Nuevo León otorgó un amparo a mil 700 estancias infantiles en el país, tras el recorte de presupuesto por parte del gobierno federal. De las cuales 110 pertenecen al estado de Chihuahua.

El juez, ordenó que la forma de apoyo a estos centros se dé como se hacía en 2018, detalló que actualmente hay alrededor de mil 323 amparos en proceso, mientras que en el país operan 9 mil estancias. Al respecto, la edil manifestó estar contenta y aunque se trata de una suspensión provisional, espera y el gobierno federal regrese el apoyo de la forma que es, aunque recordó una vez que se dio la noticia de los cambios en el programa, el municipio de Chihuahua fue de los primeros en buscar alternativas para ayudar a las estancias y por ello se logró destinar 4 millones de pesos para cubrir los gastos en los próximos tres meses.

“Con los niños no podemos decir que tenemos o no tenemos capacidad, hay que ver de donde, hay que ver cómo le hacemos, hay que ver qué dejamos de hacer para cuidar a nuestros infantes. Ojalá fuera un tema de capacidad o no, pero este municipio no puede ser irresponsable con lo más valioso que tiene, los pequeños, entonces, pues bueno que bueno que un juez concedió estos amparos vamos a ver que la federación lo respete y cumpla”, declaró.

