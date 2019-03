Yeidckol Polevnsky alerta contra “sabandijas” y “chapulines” infiltrados en Morena

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, alertó contra “sabandijas” y “chapulines” que se han infiltrado en su partido “de manera mezquina y perversa” para apoderarse de él en épocas electorales.

Sin mencionar nombres, Polevnsky advirtió que estos personajes están desatados porque piensan que el partido tiene mucho dinero, ven el poder y se dedican a vender candidaturas.

“Son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa, porque están pensando que el partido tiene mucho dinero”, afirmó durante una reunión con mujeres de su partido.

“Están desatados, también porque ven el poder y muchos se dedican a vender candidaturas, por eso están desatados, y por eso es muy importante que ustedes tengan claro cómo están las cosas para que cuidemos al partido como lo más valioso que tenemos”.

Aseguró que en épocas electorales, “los demonios andan sueltos, todo mundo quiere meter mano, todo mundo quiere decidir aunque no le toque”.

Destacó que no son miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; “no les toca hacer la política electoral, pero se meten y dan lata, y mucha”, afirmó.

“Hay que pensar que no les interesan sólo las elecciones en donde andan metiendo la mano, y donde obviamente se están exhibiendo y se están viendo muy mal. ¿Saben qué es lo que quieren? El partido. Eso es lo que quieren, a niveles estatales, municipales y nacional”, alertó.

Estos personajes, describió, “estaban en un partido, pasaron al otro, pasaron al otro, y andan así en todos los partidos. Son chapulines y han traicionado a toda la gente con quien han estado”.

Polevnsky recordó que quien quiera ser candidato de Morena tiene que ajustarse a los estatutos “y no tiene que andar inventando historias y no estarse victimizando cuando no son cuestiones reales”.

En Puebla, el senador Alejandro Armenta ha cuestionado el método de encuesta para elegir al candidato a gobernador de Puebla. Sin mencionarlo por su nombre, Polevnsky recordó que el expriista obtuvo la candidatura al Congreso también por encuesta.

“Ahorita está poniendo en duda nuestras encuestas, pues que se decida. Las reglas son las de nuestros estatutos, esas son las reglas. ¿Quieren jugar? Es con esas. Y si no, que se vayan a otro partido.”

Recordó que no va a una sola entidad donde haya proceso electoral para evitar acusaciones de favoritismo hacia algún candidato. “Iré cuando tengamos ya candidatos en forma”, anunció.

