Michelle Salas le robaba el dinero a Silvia Pinal

Frida Sofía Guzmán sigue arremetiendo en contra de su sobrina y revela ese nuevo secreto.

Frida Sofía Guzmán sigue ventilando secretos de su sobrina, Michelle Salas, y ahora ha revelado que de niña, la hija de Stephanie Salas con Luis Miguel, le robaba dinero a Silvia Pinal.

“Siempre me he callado muchas cosas, pero ya no más; Michelle se siente más que yo, me humilla y quiere sobresalir opacándome, y a mí todo el mundo me odia sin razón porque les digo sus verdades”, dijo la hija de Alejandra Guzmán, según la revista Tvnotas.

A Frida se le cuestionó si Silvia Pinal estaba al tanto de lo sucedido y ella reveló: “Sí, y aunque ella dice que no sabe nada, me han dicho que está muy enojada por mis declaraciones, pero quién sabe qué versión le dieron. Hace unos días, en su serie salió una foto de la dinastía, pero sólo estaban Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y sus hijas; estoy segura de que mi abuela ni siquiera se dio cuenta de que faltábamos mi mamá y yo”, dijo la experta en Fitness de 26 años.

