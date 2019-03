Pide Marea Verde se reconozcan los derechos laborales de las mujeres

La asamblea Marea Verde, se manifestó de forma pacífica frente al Palacio de Justicia en esta Capital, a fin de exigir a las autoridades municipales y estatales se coordinen con el gobierno federal y así, se apliquen los derechos laborales a las mujeres, de igual forma se les permita decidir sobre su derecho al aborto como lo expone la norma 046.

En el marco de la conmemoración de Día Internacional de las Mujeres, celebrado este ocho de marzo, las mujeres que conforman la asamblea mencionaron que no se puede dejar de señalar que su verdadero significado se ha ido borrando y suavizando para dejar de lado la responsabilidad de la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada en construir igualdad de oportunidades para las mujeres trabajadoras.

Tomando un micrófono y con su puño derecho alzado, presentaron el siguiente posicionamiento:

Como mujeres trabajadoras, apoyamos el llamado de una huelga o paro feminista, pero también recordamos que detrás de este paro hay privilegios, porque mientras una para, el sistema que produce es sostenido por las mujeres más pobres. Debemos buscar alternativas de lucha que beneficien a quienes el sistema capitalista y patriarcal más afecta.

Hoy no es el Día Internacional de la Mujer, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y debemos recuperar su fuerza como referente en el reconocimiento del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado, pues si nosotras no trabajamos el sistema no produce, pero también como referente para visibilizar la precarización y la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres obreras.