Jugador de Dallas anuncia retiro de la NFL fumando marihuana

David Irving apareció en un Instagram Live para dar a conocer que se retirará del futbol americano profesional porque ya no le gusta.

El defensivo de los Dallas Cowboys, David Irving, ha causado polémica este jueves por la noche al anunciar su retiro de la NFL en un Instagram Live, donde además apareció fumándose un cigarro de marihuana.

Irving se convirtió para este 2019 en un agente libre, tras los constantes problemas de falta de conducta que atravesó durante su estadía con los Cowboys, donde fue suspendido en más de una ocasión por el uso indebido de sustancias prohibidas.

En 2018 tuvo una temporada llena de problemas dentro y fuera del campo, donde recibió un total de casi 3 millones de dólares en unicamente dos partidos en los que vio acción.

En la NFL enfrentó varios casos de suspensiones por violar la política de abuso de sustancias, y en un total de cuatro años sólo tuvo diez aperturas.

Además, David Irving se encuentra bajo una investigación por un posible caso de violencia doméstica en contra de su hijo y de su ex pareja, Angela Sánchez, acusaciones que se dieron en el 2018.

En el Instagram Live, el ex jugador de los Dallas Cowboys aseguró que ya no tiene ganas de seguir en la NFL y se mostró con un aspecto descuidado fumando un “porro” que confirmó su no deseo de seguir manteniéndose en activo.

as

Comentarios

comentarios