Ingresa este viernes 8 Frente Frío 43 con fuertes vientos

– Emite Protección Civil aviso preventivo por ráfagas de hasta 85 k/h

La entrada del Frente Frío número 43 este viernes 8 de marzo por la tarde, puede venir acompañada con vientos de 20 a 35 km/h, pero con rachas que pueden superar los 85 km/h en la zona noroeste del territorio chihuahuense, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Por tal motivo, se emitió un aviso preventivo para que la ciudadanía tome las debidas precauciones, como no permanecer a la intemperie si no es necesario, no colocarse debajo de estructuras en riesgo y asegurar puertas y ventanas, entre otras.

El reporte del clima dado a conocer por la CEPC establece que en las zonas suroeste y sur se esperan ráfagas de viento de 65 km/; de 75 km/h en las zonas norte, occidente y centro y más de 55 km/h en las zonas sureste y noreste del estado.

Este frente favorecerá cielo nublado, ambiente de frío a fresco por la mañana y de cálido a caluroso por la tarde, posibles lluvias aisladas en las zonas norte, noroeste, occidente y noreste.

Las fuertes rachas de viento pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Sueco hacia Ahumada, de Juárez hacia Ascensión y de Jiménez a Parral.

Las temperaturas máximas y mínimas esperadas para el viernes, en grados centígrados, son: Chihuahua 26/13; Juárez 23/14; Ahumada 21/10; Janos 20/11; Nuevo Casas Grandes 22/12; Buenaventura 22/10; Madera 18/6; Cuauhtémoc 21/8; Delicias 27/14; Camargo 27/13; Jiménez 26/13, Parral 25/12; Ojinaga 29/15; Bocoyna 17/4; Chínipas 32/13; El Vergel 15/3.

Para el sábado 9 se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana y de templado a cálido por la tarde, posibles lluvias aisladas que pueden estar acompañadas de aguanieve en las partes altas de la sierra, en las zonas occidente y noreste.

Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas que pueden superar los 55 km/h en la zona suroeste; más 45 km/h en las zonas noroeste, occidente y sur; en tanto que en las zonas norte, centro, sureste y noreste pueden estar por arriba de los 35 km/h.

Las temperaturas esperadas para el sábado son (°C max/min): Chihuahua 27/11, Juárez 18/7, Ahumada 19/1, Janos 19/0, Nuevo Casas Grandes 20/2, Buenaventura 21/4, Madera 19/4, Cuauhtémoc 22/7, Delicias 28/12, Camargo 28/12, Jiménez 27/11, Parral 26/11, Ojinaga 24/14, Bocoyna 20/3, Chínipas 31/10, El Vergel 15/2.

