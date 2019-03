Pide diputado La Torre reingeniería total en transporte urbano

El diputado del Partido Acción Nacional, Miguel La Torre Sáenz consideró necesario un estudio y una reingeniería total en el transporte urbano con la finalidad de valorar las rutas y el servicio, por lo que descartó se justifique un incremento en las tarifas actuales, cuando son evidentes las deficiencias.

Refirió que se han sostenido reuniones en la Secretaría General de Gobierno y en la Dirección de Transporte, en las que ha quedado de manifiesto la inconformidad y preocupación ciudadana por un posible incremento en el servicio que consideran es malo, sin embargo, aseguró que no se tiene esa intención.

La Torre Sáenz se pronunció en contra de un incremento en el servicio de transporte, y pidió una revisión de las rutas alimentadoras, mismas que no cumplen con la labor en las diferentes colonias de la ciudad, y dijo que mientras no se tengan avances en ese sentido no se puede pensar en ajustes.

“Nosotros queremos hacer énfasis en que estamos en desacuerdo, que tiene que haber mejores unidades, más unidades, y restablecerse las rutas que no están funcionando”.

El diputado desestimó sea momento de dar paso a la construcción de las rutas troncales 2 y 3, ya que aún se tienen detalles que subsanar y corregir en la ruta ya existente, finalmente insistió en la sensibilidad del tema por parte del Gobierno del Estado.

