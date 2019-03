La Champions de Concacaf le gana en rating a la original

Las noches mágicas de Concachampions han vencido a las de Champions, al menos en cuanto a rating se refiere. Podrá sonar a mentira, pero es 100 por ciento real.

De acuerdo a cifras de HR Media retomadas por Referee, entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en los partidos del primer martes de marzo, la Concachampions tuvo 972 mil espectadores, mientras que la Champions 452 mil. La diferencia fue poco más del doble.

El partido que más televidentes tuvo fue el Houston vs Tigres con 604 mil, mientras que el menos visto fue el Dortmund vs Tottenham con 145 mil. La épica remontada del Ajax sólo fue apreciada por 307 mil almas, el Red Bull vs Santos le ganó por 61 mil seguidores.

Eso sí, a la hora de ver cuánto aguantan viendo los partidos, los de Tigres y Real Madrid quedaron igual con aproximadamente 66 minutos, el de Santos rondó los 27 y de nuevo el peor fue el de los Spurs con 15 minutos. Es de esas cosas que no se sabe cómo pasan, pero pasan. La Concacaf puede presumir que le ganó a la UEFA en algo.

