Deroga Congreso de Chihuahua el impuesto Sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, derogó de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y de la Ley de Ingresos, lo referente al Impuesto Sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos.

Lo anterior, luego de las manifestaciones en contra del cobro de dicho impuesto, argumentando que se trataba de una nueva contribución, lo cual no era así, señaló en la lectura del Dictamen, el diputado Misael Máynez Cano, secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

El Impuesto Sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos es una contribución que data de varios años atrás, y lo que se había hecho para el Ejercicio Fiscal 2019, era únicamente renovar el marco hacendario del Estado, al retomar un impuesto que ya estaba previsto, “es por ello que no se trataba del establecimiento de una nueva contribución”, afirmó el Legislador.

El primero de enero del año 2019 entró en vigor la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, con la modernización del marco hacendario que contiene, los impuestos y facultades necesarias a las autoridades locales, para cumplir con su encomienda de recaudar los impuestos con los cuales contribuyen los Chihuahuenses.

Para finalizar, el Legislador señaló que la derogación se realiza toda vez que el texto dispositivo es confuso en su interpretación y aplicación, en relación a los posibles beneficios fiscales que pudiesen obtener los contribuyentes sujetos, al enterar tanto el Impuesto al Valor Agregado, como el Impuesto Sobre la Renta; y además, el importe anual estimado de 250 mil pesos, no representa una grave afectación a las proyecciones que en ingresos, pretende percibir la Hacienda Pública del Estado.

Por todo lo antes expuesto, el Poder Legislativo derogó la Sección I, del Capítulo I, del Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como lo relativo al numeral 1.1.2 “Impuesto Sobre Ejercicios Lucrativos” del apartado 1. IMPUESTOS, correspondientes al Artículo Primero de Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2019, para así eliminar el Impuesto sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos.

