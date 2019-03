Tras 25 años de ausencia, Caifanes lanzará un tema: “Heridos”

El nuevo material de la banda de rock en español saldrá el 11 de marzo; también lo presentarán en vivo en el Vive Latino.

Tuvieron que transcurrir 25 años para que la banda mexicana Caifanes ingresara de nuevo al estudio de grabación a fin de presentar algo inédito a sus seguidores, pues antes de su disolución, “El nervio del volcán” fue su último disco y data de 1994.

La agrupación integrada por Saúl Hernández, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera propondrá al público, a partir del 11 de marzo, el tema “Heridos” y lo presentará en vivo, el 16 de ese mismo mes, durante su participación en el Festival Iberoamericano de Cultura Popular “Vive Latino”, a celebrarse en el Foro Sol de esta ciudad.

Será en el escenario Indio, el mismo donde hace ocho años Caifanes hizo vibrar a unas 70 mil personas que atestiguaron su regreso como alienación original, al lado del guitarrista Alejandro Marcovich.

“Ese concierto fue increíble y memorable. Me acuerdo que estábamos extremadamente nerviosos y al mismo tiempo muy emocionados. Eran muchos años de no tocar juntos y no sabíamos cuál era la expectativa de la gente. Apenas salimos al escenario y sentimos el cariño de todos, era una bola enorme de energía”, recordó Alfonso André en entrevista con Notimex.

Con los ánimos del público a tope, al baterista le fue difícil concentrarse. “Es que no podía creer todo eso que estaba sucediendo frente a nosotros, fue un momento inolvidable e irrepetible. Después vino otro concierto (2015), pero sabíamos que nada volvería a ser igual”.

“Heridos” será lanzado en solitario. De acuerdo con el músico, no se programa un disco por ahora, pues darán a conocer más canciones y quizá después analicen si lo ideal es presentar un material de larga duración.

“Al principio pensábamos mucho en si grabábamos o no, como que le dimos muchas vueltas porque sabemos lo que significa meterte con un elefante blanco. Los cuatro discos de Caifanes (Caifanes, 1988; El Diablito, 1990; El silencio, 1992 y El nervio del volcán, 1994) son muy queridos por mucha gente y no podíamos salir con cualquier cosa”, platicó el músico en entrevista con Notimex.

Admitió que les dio miedo ingresar a un estudio de grabación en Estados Unidos, pero estando ahí se soltaron, dejaron que todo fluyera y poco a poco sintieron que recién habían estado en ese lugar.

“Los cuatro Caifanes, sin ningún otro músico adentro, nos empezamos a sentir muy a gusto y todo se dio de manera natural, sin necesidad de hacer mucho trabajo. La canción nació más fácil de lo que esperábamos y nos gustó el resultado”.

La letra de “Heridos”, compuesta por el vocalista Saúl Hernández, se refiere a cuando una persona se siente lastimada y busca la manera de aliviar su situación. “Será cuestión de que cada persona lo escuche para darle su propia interpretación”.

Alfonso André aseguró que existen más temas, pero al paso del tiempo entre todos irán decidiendo cuál o cuáles más darán a conocer.

“Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos con la gente que nos ha permitido tener una carrera tan larga. Agradecidos con aquellos que siguen llenando los conciertos, sobre todo los jóvenes que se han sumado, los que no vivieron la época de gloria, pero conectan con la música que hacemos”.

A ocho años del reencuentro de Caifanes y 32 años de su nacimiento, Alfonso André asegura que sus integrantes aún siguen disfrutando la oportunidad de tocar juntos y de crear.

“Estamos en la etapa de disfrutar lo que nos regala la vida y que también nos hemos ganado con base en el trabajo. Estamos arriba del escenario porque todavía nos gusta y el día que ya no sea divertido lo dejaremos de hacer. Por ahora queremos seguir caminando y explorando como banda”.

Hay Caifanes para rato, dice, aunque admite que tampoco se cuecen al primer hervor.

“Ya todos estamos grandes, pero confiamos en que la vida nos permita seguir haciéndolo por muchos años más. Sí lo disfrutamos, pero las giras también ya pesan, por eso procuramos no hacerlas tan largas como antes. Ahora trabajamos los fines de semana y el resto de los días estamos en casa”.

Sobre todo porque el “show” que Caifanes ofrece al público es con la misma energía de cuando tenían veintitantos años y hoy todos rebasan los 50 de edad.

“En 1987 éramos muy jóvenes. Yo no disfrutaba lo que tenía porque estaba preocupado y atormentado por tonterías, pero la vida se va como agua y comencé a valorar lo que tenía y tengo.

“Ya no le doy importancia a las cosas que no la tienen, ahora disfruto. Caifanes ha sido una gran aventura y lo sigue siendo, porque de alguna manera seguimos jugando, nos dejamos ir y permitimos que la imaginación vuele y te lleve a lugares donde jamás pensaste llegar”.

Cuando Caifanes se disolvió en 1995, Saúl Hernández invitó a Alfonso André y a otros músicos para crear la banda Jaguares que grabó cinco discos: “El equilibrio de los jaguares” (1996), “Bajo el azul de tu misterio” (1999), “Cuando la sangre galopa” (2001), “El primer instinto” (2002), “Crónicas de un laberinto” (2005) y “45” (2008).

Luego de 11 años de no tocar juntos, Jaguares se reencontrará el 22 de junio próximo durante el festival Machaca, a celebrarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“También fue una etapa importante en nuestra carrera y extrañamos tocar esas rolas, sobre todo Saúl y yo que estuvimos más años dentro de Jaguares”, concluyó.

