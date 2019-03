No a la mina, dice AMLO en Baja California Sur

l presidente señaló que ni siquiera pondrá a consulta la operación de minas que pongan en riesgo el medio ambiente de la entidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este domingo que su gobierno no dará concesiones mineras que pongan en riesgo el medio ambiente del estado de Baja California Sur, en clara referencia al proyecto de mina a cielo abierto de Los Cardones, en el municipio de La Paz.

En una gira de trabajo por Los Cabos, donde presentó el programa de mejoramiento urbano ‘Mi México Late’, el mandatario señaló que desde hace meses le han pedido una posición oficial ante el proyecto. “Pues ya llegó la hora de la definición y le digo al pueblo de Baja California Sur: no a la mina”.

“¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso. Cuidar la naturaleza y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medio ambiente”, agregó el tabasqueño.

Asimismo, explicó por qué en este caso su gobierno no llevará a cabo una consulta, como sí sucedió en los casos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos.

“También me adelanto, porque me van a reclamar, ya saben cómo me tienen; van a decir ‘¿y por qué en el aeropuerto hubo consulta y en lo de la termoeléctrica hubo consulta y en lo de la mina no? Es sencillo: lo del aeropuerto lo iniciaron otros, lo de la termoeléctrica y el gasoducto lo iniciaron también en el gobierno pasado. Esto me tocaría a mí iniciarlo y digo no”.

Por otro lado, se comprometió a construir una planta desalinizadora para garantizar el abasto de agua en Los Cabos, un proyecto que tendría un costo aproximado de mil millones de pesos, y a basificar a todos los docentes y personal médico de la entidad, si bien señaló que será un proceso que tomará varios años.

