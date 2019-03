Lizbeth Ángeles, de policía a goleadora de la Liga MX Femenil

La atacante de Pachuca habló con AS México sobre su llegada a la Liga MX Femenil, después de luchar por su sueño e incluso unirse a la policía para seguir ligada al deporte.

La Liga MX Femenil se encuentra cerca de cumplir dos años de vida, un proyecto que ha crecido con cada torneo y comienza a hacer notar sus frutos tanto en el propio torneo como en la Selección Mexicana. El desarrollo de la Liga tiene en sus jugadoras a sus principales protagonistas, quienes renunciaron a mucho para seguir sus sueños y ser futbolistas profesionales. Una de ellas en Lizbeth Ángeles, delantera del Pachuca.

‘Liz’, como prefiere que se le llame, dejó atrás su trabajo como policía federal para completar un sueño que también la llevó a la Homeless World Cup. Ángeles dedicó todo su esfuerzo al fútbol desde los 15 años, siempre tratando de mantenerse ligada al balompié, incluso en su empleo, antes de aventurarse a la Liga MX Femenil, temas de los que habló con AS México.

“Siento que se volvió un sueño, no un hobby. Un sueño del que no me importaban las dificultades que tenía económicamente, yo seguía con ese sueño y bueno, prepararme a diario que era lo que quedaba como futbolista si querías llegar lejos”, explicó Liz sobre su amor al fútbol.

– Liz, vamos a ese 2017, cuando nace la Liga MX Femenil. Cuéntanos cómo fue, porque tú trabajabas en la policía federal como investigadora y entonces se da el anuncio de la Liga MX Femenil. ¿Cómo tomaste la decisión de salir y arriesgarte a buscar algo que aunque era tu sueño, no era algo del todo seguro?

“Cuando empieza la Copa, las niñas se vinieron desde febrero, yo no pude por lo mismo de mi trabajo, porque hablaba con los de Pachuca que era confiar ciegamente en un proyecto que a lo mejor sí, a lo mejor no funcionaba y yo perdía un trabajo que tenía muy estable. Pido vacaciones para jugar la Copa, no estaba preparada como todas las niñas, pero después de lo que fue la Copa y quedamos campeones, comencé a tomar decisiones. Decir, ‘yo quiero estar aquí y quiero prepararme al cien para ganarme mi lugar y estar compitiendo en la Liga'”.

“Después de eso yo decidí tomar una licencia de seis meses sin goce de sueldo, la cual me dio tiempo para pensar que es lo que quería hacer. Al final fue la opinión de mis papás que me dijeron que no podía tener dos jefes, porque al final iba a quedar mal. Mi mamá me dijo, ‘si tu sueño es jugar y va a empezar lo de la Liga, inténtalo. Tu vida siempre ha sido de intentos, si no te sale a la primera tú sabes intentar e intentar hasta que ese sueño se cumpla’. Fue así cuando me decidí en dejar mi trabajo para venir a jugar a la Liga”, confesó la número 9 de las Tuzas.

Sin embargo, incluso dentro de la policía federal se encontraba ligada al deporte.Su viejo trabajo le dejó un par de cosas, primero la habilidad de realizar labores administrativas y segundo, las bromas con sus compañeras en los entrenamientos y el vestidor.

“En realidad el trabajo era enfocarme a lo administrativo, también era muy deportivo. Nos dedicábamos a fomentar el deporte a todos nuestros compañeros, desde ser maestra de fútbol hasta crossfit, en si nunca me quede fuera del deporte. Hubo un tiempo de casi cinco meses que me quede fuera porque me dedique a lo administrativo, pero son cosas que también gracias a mi trabajo he aprendido y que si llegó a otro trabajo ya sé un poquito de lo administrativo”.

–¿Dentro del equipo tus compañeras bromean contigo respecto a tu antiguo trabajo?Aunque imagino que debe ver más casos como el tuyo dentro del grupo, ya que cada una vivía una etapa distinta de sus vidas antes de llegar la Liga MX Femenil.

“Si, de repente bromeamos, más con Eva, que siempre decía pónganse firmes con la policía y no le falten al respeto, pero son cosas con las que puedes bromear y llevarla bien. Créeme que cada una tenía una vida muy diferente, pero ahorita tenemos dos años viviendo juntas y creo que estamos más que acostumbradas y nuestra vida es el fútbol, que también lo combinamos con el estudio”.

Pero antes de todo esto, Liz formó parte del equipo mexicano que ganó la Homeless World Cup en 2015, en palabras de la propia futbolista, una de las mejores experiencias de su vida.

“Antes de ese torneo también participaba en otros, no dejaba que muriera el fútbol para mí. Yo participaba en cualquier liga, a cualquier partido que me invitaran. Luego la Homeless World Cup, primero fue un estatal en Estado de México, me invitaron y fui. Quedamos campeonas en ese torneo. No entendía las reglas del juego, hasta el nacional las entendí. Se vinó el nacional en el Zócalo y de ahí se eligieron a las ocho mejores jugadoras de todo el nacional, te imaginas, vienen de varios estados y de pronto escuchar tu nombre, que estás en la Selección para representar para irte al Mundial, representar a México en Ámsterdam, es de las mejores experiencias que he vivido”, finalizó Ángeles.

