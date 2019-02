Las primeras imágenes de Irina y Bradley tras innegable química con Lady Gaga

Después del controversial performance que dieron Lady Gaga y Bradley Cooper en el que interpretaron “Shallow”, durante la ceremonia de la entrega 91 de los Oscar, ambos intérpretes han estado en la mira y todo se debe a a la innegable química que hay entre ellos.

Irina, quien se encontraba en la primera fila del teatro Dolby mientras escuchaba al dueto, se levantó para aplaudir una vez que terminaron. Posteriormente se acercó a su novio para darle un beso y continuó saludando a Lady Gaga, quien se sentó junto a ella, quedando Bradley en medio de las dos.

Lady Gaga, Irina Shayk y Bradley Cooper

La interpretación de Gaga y Cooper causó nerviosismo, puesto que la química que existe entre ellos hizo pensar que su acto terminaría con un beso. Sin embargo solo cantaron muy (muy) cerca el uno del otro.

Incluso en ese momento los comentarios de las celebridades no se hicieron esperar. Lucy Hale, actriz de la serie Pretty Little Liars, compartió en Twitter: ”Ojalá alguien me viera como Bradley lo hace con Gaga… Hot Damn”.

Luego de este suceso, se revelaron las primeas imágenes en donde aparecen Irina y Bradley muy serios dentro de una camioneta que conduce el propio Cooper y con destino a la escuela de su hija en común. En dichas imágenes se puede ver a la pareja mientras permanecen serios y sin ningún rastro de que estén sostenimiento una conversación.

Bradley Cooper e Irina Shayk.

A pesar de que Irina reaccionó de la mejor forma el día de la ceremonia, cabría la posibilidad de que existe tensión entre ellos.

Lady Gaga y Bradley Cooper ganaron con “Shallow” el Oscar a Mejor Canción Original.