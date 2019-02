Por: La Redacción.

Ciudad de México., 27 de febrero del 2019.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este miércoles que la exlíder sindical Elba Esther Gordillo, absuelta el año pasado del cargo de delincuencia organizada, tiene “derecho” a regresar a la política, pero le pidió que sea responsable.

“Todos los mexicanos somos libres. A nadie se le va a negar su derecho a participar pero cada quien debe actuar en función de su responsabilidad social”, dijo López Obrador en conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Al ser preguntado sobre un supuesto regreso a la primera línea política de la antigua líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), López Obrador aseveró que el Gobierno no va a “decirle a nadie que no participe o que no ejerza sus libertades”.

Con motivo de los seis años del arresto de Gordillo por delincuencia organizada y lavado de dinero, el portal informativo La Silla Rota publicó el lunes un video exclusivo que muestra el arresto de la sindicalista, apodada “la Maestra”.

El vídeo muestra a agentes de Policía abordando el lujoso jet privado de la entonces líder sindical para arrestar a Gordillo, quien se encontraba vestida con ropa deportiva y medio dormida.

“No olvide que soy una señora, sé respetar la ley, no estoy asustada, no voy a hacer nada porque no tengo delito”, dijo a los agentes fiscales y policiales que se la llevaron en febrero del 2013.

López Obrador dijo este miércoles no haber visto el video filtrado a medios de comunicación, aunque anunció: “Nosotros, todo aquello que podemos hacer y nos permita la ley, lo vamos a transparentar”.

En ese sentido, el presidente mexicano y líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) firmó el martes un decreto para hacer públicos archivos del Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal.

Acusada de desviar 2.600 millones de pesos (unos $37 millones de dólares) de fondos sindicales para beneficio personal, Gordillo fue encarcelada hasta finales de 2017, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud y edad, al superar los 70 años.

Cuando fue detenida se especuló que el arresto se debió fundamentalmente a su oposición desde el liderazgo de los maestros a la reforma educativa promovida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que eliminaba privilegios sindicales en la contratación y promoción laboral de los trabajadores docentes.

Gordillo tenía un gran poder político al liderar uno de los mayores sindicatos de México y fundar el partido político Alianza Nacional.

El 8 de agosto del año pasado, un tribunal mexicano absolvió de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero a Gordillo, quien fue liberada tras más de cinco años de arresto.

Pocos días después, “la Maestra” ofreció una conferencia de prensa multitudinaria en la que denunció la supuesta “persecución política” que sufrió por parte del Gobierno de Peña Nieto y celebró el “derrumbe” de la reforma educativa con la llegada del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de la Agencia EFE.

Comentarios

comentarios