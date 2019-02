Futbolistas de Cruz Azul ya no saben si jalar con Caixinha

No cabe duda que al interior de La Máquina ya todo es un total despapaye mis francos, y no lo digo sólo por la clara división entre Peter Caixinha y Richie Peláez, la cual no ha hecho más que remarcarse con el paso de los días, por más de que el portugués alegue ‘Fake News’.

Y es que no se imaginan cómo le cayó a Peláez el alboroto que armó ayer Caixinha en su conferencia de prensa, donde prácticamente tachó de chismosa a la prensa mexicana y en la cual se la pasó hablando de todo menos de cómo su equipo anda arrastrando la cobija.

Obvio Peláez es enemigo número uno de los PRETEXTOS, pues el directivo tiene muuuy clarito que lo que menos necesita Cruz Azul es andar desviando la atención con temas sin sentido, y que lo PRIMORDIAL debe ser el tema cancha, y es justo ahí donde La Máquina no da una.

Pero eso no es todo, pues mis fuentes pitufinas me contaron que la alta plana celeste no tardó nadita en aventarse una encerrona con el estratega portugués para hablar de lo sucedido, y dejar en claro que lo principal es dar resultados.

Pero créanme mis francos, que ese quilombo no es el único que se vive en La Noria, pues me diiicen que el plantel celeste es uno de los que más las sufre por ahora, pues más de uno se encuentra desconcertado por el entorno en el que se encuentra el equipo y ya no saben si jalar pa’ca o pa’llá, pues está claro que dentro existe más de un líder con sus propias ideas, lo cual tiene al equipo a la deriva.

Lo que es cierto es que la situación por la que se pasa apunta para tumbar a La Máquina en cualquier momento, pero ya veremos qué sucede y en qué momento termina por explotar lo que parece cuestión de tiempo para que suceda.

MÉNEZ, EL ‘NEGRITO’ EN EL ARROZ

Triunfos son amores, tan es así que las aguas volvieron a su cauce en Coapa, luego de la victoria del fin de semana ante Lobos BUAP. Sin embargo, aún hay negrito en el arroz que no permite que la felicidad sea plena en el Nido. Se trata nada más y nada menos que de Jérémy Ménez, quien se ha convertido en un dolor de cabeza para el Piojo, pues ‘nomás’ no se recupera al cien.

Me cuentan que por momentos el galo apantalla a todo mundo, y creen que su recuperación va viento en popa, pues se le ve corriendo, haciendo ejercicios, metiendo golazos, pero a la mera hora ‘nanis’, resulta que vuelve a ser ese jugador de ‘cristal’.

Y es que ayer el francés dio otro susto, pues se pensó que tenía una nueva lesión, pero no fue así, sólo fue cansancio, el mismo que ha estado presentando al final de los entrenamientos en donde apenas se avientan unos 20-25 minutos de interescuadras y ya está echando el ‘bofe’.

Me dicen que el cuerpo médico del club, de plano ya le ha expresado a Miguel Herrera que es mejor esperar, no vaya a ser que el francés se ‘rompa’ de nuevo, por lo que van a llevar con calma su regreso a las canchas, por lo que podría tardar en reaparecer un par de semanas más.

¿LE TENDIERON LA CAMITA?

Ya les había contado aquí desde la semana pasada que Hernán Cristante se estaba jugando la chamba como DT del Toluca por los malos resultados, situación que finalmente pesó para ser cesado.

Y por más que uno no quiere ser malpensado, aún no me creo esa forma en que los Diablos cayeron ante Santos, recibiendo goles que me hacen dudar muuucho, pues en dos ocasiones falló uno de los arqueros más seguros de la Liga: Alfredo Talavera…

Pues bien, quiero aprovechar para dar un poco de contexto de algo que me platicaron hace tiempo y que no está demás recordar pues se combina con el presente: Talavera es yerno de Jaime León (director deportivo del Toluca y compadre de José Manuel de la Torre), y éste último anda promoviendo el regreso del Chepo al club.

Pero ahí no para la cosa, pues la relación Chepo-Cristante tiene su historia. En aquella época del Chepo en Toluca (2008-2010), la relación con Hernán no terminó bien, pues ‘cepilló’ al argentino para darle bola al yerno de Jaime León (Talavera) en el arco. Ante ello, Cristante emigró del club.

Y como les decía, me aseguran que hoy el bando de Jaime León está pujando duro por el regreso del Chepo, al grado de que piensan que si no llega ahorita, lo puede hacer en el próximo verano. Tras esa refrescada de memoria, ahora se me hacen aún más raras esas fallas del Toluca ante Santos, aunque como dicen en mi pueblo: piensa mal y acertarás. En fin, ahí se las dejo botando, para que sean ustedes quienes saquen sus conclusiones.

GRAN GESTO ESMERALDA

Ahora que me di una vuelta por CU para ver el tiro entre las Fieras, tuve la oportunidad de ver una imagen que me hace aún tener fe en el futbol. Resulta que a la salida del conjunto esmeralda, unos niños de bajos recursos se encontraban ‘cazando’ a los jugadores para solicitarles un apoyo económico y fue muy grande mi sorpresa, cuando Chuchito Martinez, le dedicó unos minutos a uno de los infantes y le entregó un billete (que no diré la denominación).

Pero la cosa no paró ahí, pues cuando la prensa estaba esperando al hombre de momento, y me refiero a mi Angelito de oro Mena, el ecuatoriano también se paró con los niños y les obsequió otra lanita, cómo si se tratarán de sus compadres. ¿Será que el buen momento del equipo ablandó el corazón de mis amigos en el bajío? Como sea, bien por los esmeraldas.

BOY SE CONDENÓ DURANTE EL MUNDIAL DE RUSIA

Les cuento que Javier Torrente aventaja para llegar al Morelia, tras la salida de Roberto Hernández. Sin embargo, hay algo que les quiero contar, pues hace unos días sonó el nombre de Tomás Boy, y me puse a indagar, y me contaron que al Jefe no lo quieren ver ni en pintura en el club, gracias a sus declaraciones que se aventó en ESPN durante las transmisiones del Mundial de Rusia 2018, donde en repetidas ocasiones dijo que él no volvería a dirigir al Morelia. Boy fue condenado por sus propias palabras.

