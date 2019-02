Con la cabeza de Cristante ya van seis en tan sólo 8 fechas del CL19

Ante Santos sufrió una de las peores derrotas en los últimos años del club; en la disciplina, el argentino acumuló 11 expulsiones, supera la marca de Gallego (10).

El Diablo quedó a la deriva. El Toluca, que apenas suma siete unidades en ocho jornadas, sufrió una de sus peores derrotas en los últimos años, luego de caer por 4-0 ante Santos Laguna. Esto no pasó por alto en la cúpula de los escarlatas y ayer tomaron medidas, luego de que ni los resultados ni el proceder del equipo convencen, pues con la derrota ante los guerreros, los rojos sumaron tres tropiezos de manera consecutiva, incluida la goleada ante Sporting Kansas, en la Concachampions, por lo que decretaron que el técnico Hernán Cristante no será más el timonel del club choricero.

Ayer mismo, el equipo informó que por ahora José Luis Güero Real será el director técnico interino en los partidos de Concachampions y Liga MX.

Se acaba de jugar la Jornada 8 del torneo y con ello se llega a la mitad de la campaña, pero eso bastó para que seis cabezas rueden, pues Cristante se unió a la salida de Pako Ayestarán del Pachuca; Enrique Meza, con Puebla; Patiño, con los Pumas; Rafa Puente, con los Gallos y Roberto Hernández, con Monarcas.

El club del Edomex, apenas en el Clausura 2018 logró, bajo las riendas del mismo timonel argentino, llegar a las finales de Liga y Copa MX, aunque en las dos cayeron. Sin embargo, para esta campaña, los escarlatas han perdido cinco de sus últimos seis partidos de Liga, teniendo como peor resultado la goleada 4-0 ante Santos, el pasado domingo, en el TSM.

Para encontrar un resultado igual de catastrófico en contra de los rojos, hay que remontarse al 23 de agosto de 2017, cuando cayeron también por cuatro goles en contra, ante el Monterrey, en el Estadio BBVA Bancomer; aunque en aquella ocasión sí pudieron anotar un tanto.

A esta última debacle choricera se sumaron la derrota en la Liga de Campeones de Concacaf 3-0, ante Sporting Kansas City, que los tiene al borde de la eliminación del torneo internacional, además de que en el torneo doméstico apenas han podido ganar dos juegos, empataron uno y el resto son derrotas.

Previo a que la competencia comenzará, la directiva hizo esfuerzos importantes para evitar una eventualidad así y reforzó al club con jugadores como el defensa Jonatan Maidana, campeón de la última Copa Libertadores con River Plate, el volante ofensivo Federico Mancuello, el delantero Emanuel Gigliotti y el mediocampista colombiano Felipe Pardo; hasta el momento, ninguno de ellos ha brindado un resultado convincente.

Pero hay otros factores que engrosan el pliego de razones por las que el timonel oriundo de La Plata, Argentina, fue cesado; por ejemplo, el tema de la indisciplina, donde en poco más de dos años acumuló 11 expulsiones. Tan solo en Liga alcanzaron las 10 tarjetas rojas e igualó la marca que ostenta Américo Gallego como el técnico con más castigos de este tipo en la historia de los Diablos Rojos; el exportero de los escarlatas tiene, además, una tarjeta roja en la Copa MX.

“Sin dudas, el responsable de este presente soy yo, mi renuncia siempre estuvo sobre la mesa desde el día que me dijeron el equipo es tuyo. Pero nunca bajo los brazos, es mi condición natural, así he sido siempre, no puedo darles el ejemplo a mis hijas de dejar lo que aman solo por un mal momento o traspiés que la vida pone”, fueron las palabras que, pese a todo lo antes dicho, escribió el estratega, a modo de despedida, en su cuenta de Instagram.

Caixinha subraya las fake news en México

Pese a que la Máquina Celeste de Cruz Azul marcha a paso muy quedito durante esta campaña, en la que ya suma tres derrotas, tres empates y apenas dos triunfos, Pedro Caixinha, sostuvo que se mantendrá en el banquillo del club, argumentando que las notas que circulan en las que se pone en duda su continuidad, son falsas.

“Esta gráfica de Forbes Statista sugiere dónde está México en la publicación de fake news: está Turquía con 49 por ciento y México después, con 43 por ciento. Si antes no leía los periódicos, o no veía la tele, ahora menos lo hago”, dijo Caixinha, quien agregó que su contrato concluye en junio de 2020.

“Entonces, el día que las personas que fueron por mí a Lisboa, me digan que ya tienen a alguien para venir en recambio mío, o a sustituirme, o que quieran cesar el contrato, ese día nos sentamos a hablar. Lo más importante de todo es que cuando fueron por mí a Lisboa me dijeron que en un proceso largo”, aseguró el estratega de los celestes.

