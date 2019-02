AMLO se mofa de grupo de contrapeso; “ternuritas, no hagan el ridículo”

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 26 de febrero del 2019.- El anuncio el fin de semana de la formación de un grupo de políticos y empresarios que buscaría hacer contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, provocó hilaridad en el presidente por los rápidos deslindes de personajes ahí incluidos.

En su conferencia mañanera, el tabasqueño se regodeó:

“Eso es muy ficticio, es como para decirles: ternuritas. Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra, pero todo eso es permitido, es la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas”.

Y se siguió:

“Es legítimo, nosotros garantizamos el derecho a disentir, entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo, sólo que no están haciendo bien las cosas. Les voy a dar un consejo respetuoso, un buen consejo no se le niega a nadie.

“Ese es el problema que tienen, ausencia de cuadros políticos. Se desesperan y reúnen a gentes afines, los meten en un grupo y hasta ellos mismos dicen: yo no fui consultado, no soy parte de ese grupo. Pero es la desesperación.

“Veo bien que se reagrupen, están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden formar un grupo… no. No de la noche a la mañana van a formar cuadros, no sacar la nota de: ya se reunieron tantos”.

El fin de semana pasada el gobernador de Chihuahua Javier Corral informó al diario Reforma, y el expresidente del PRD Agustín Basave a la revista Proceso del surgimiento de un grupo que buscaría hacer contrapeso al presidente López Obrador y también convertirse en una instancia de interlocución.

Entre los supuestos integrantes de dicho grupo mencionaron al escritor Juan Villoro, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y a los politólogos Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín.

Sin embargo, los cuatro aclararon que no pertenecían a ese grupo que finalmente está integrado, en su mayoría, por políticos y empresarios que participaron activamente en la fracasada campaña del panista Ricardo Anaya.

Entre los sobrevivientes de la iniciativa se encuentran Emilio Álvarez Icaza, Gustavo de Hoyos, Cecilia Soto, Martha Tagle, Luis Colosio Riojas, José Luis Barraza, Salomón Chertorivski y los informantes Javier Corral y Agustín Basave.

Con información de Proceso.

