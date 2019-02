“México no va pagar por el muro”, aclaran en inicio de ceremonia de los Oscar

La actriz Maya Rudolph bromeó sobre el tema en los primeros minutos de la 91 ceremonia de los premios de La Academia.

La actriz Maya Rudolph aclaró que “México no pagará por el muro” del presidente Donald Trump, en el inicio de la 91 ceremonia de los premios Oscar de La Academia.

Junto a Tina Fey y Amy Phoeler, Rudolph fue la encargada de dar la bienvenida a la audiencia tras la presentación de Queen y dar a conocer a Regina King como la ganadora del primer premio de la noche: Mejor Actriz de Reparto.

En su introducción, la intérprete bromeó sobre la ausencia de un anfitrión formal para la noche.

“Sólo para que nadie se confunda: no hay anfitrión, no hay premio a la Película Más Popular y México no pagará por el muro”.

