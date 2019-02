Marina de Tavira, la actriz mexicana que compite por un Oscar

Marina de Tavira, quien es una de las protagonistas de Roma, nos cuenta todos los detalles de su participación en la cinta más íntima del cineasta mexicano.

-Antes que nada, muchas felicidades. Platícanos, ¿cómo fue que llegaste a Roma?

-Fue una audición que me invitó a hacer Luis Rosales, que es el director de casting de la película, y fue un proceso muy largo. Si mal no recuerdo fueron cuatro meses de la primera audición hasta que conocí a Alfonso en la última prueba. La primera vez fue una prueba que sólo tenía que hablar de quién era yo, no tanto conocer una escena y así fue evolucionando hasta que al final conocí a Alfonso y en el último casting estábamos Yalitza y yo. Yalitza hace al personaje de Cleo, que es la protagonista de la película, y juntas nos invitó Alfonso a participar en la cinta. Me acuerdo que nos dijo “Me encantaría que estuvieran en la película, ¿pueden? (risas). ¡No hay posibilidad de que eso no suceda!

-¿Qué significó para ti interpretar a Sofía?

-En principio fue un honor. Me gusta mucho trabajar un personaje que sea madre de familia, que sea una mujer que tenga que sacar adelante a sus hijos. Creo que es muy importante hablar de esto; creo que hay muchas mujeres en México y en el mundo, pero especialmente en México de una manera significativa, que son cabezas de familia.

-¿Cómo te preparaste para este papel?, ¿sentiste alguna responsabilidad por interpretar a un personaje basado en la mamá de Alfonso Cuarón?

Evidentemente había mucho nervio nada más de pensar que es un personaje basado en la mamá de Alfonso… la responsabilidad que esto implica era enorme, pero decidí quitar eso de mi mente, porque no era un pensamiento que ayudara y lo que hice fue entregarme a lo que Alfonso me iba diciendo del personaje con lujo de detalle sobre Sofía. Justo en los momentos previos a empezar a filmar, porque una vez que comenzamos yo no tenía ni el guión ni sabía lo que iba a pasar con Sofía, era algo que iba descubriendo día a día.

Marina de Tavira feliz por trabajar con Alfonso

-¿Cómo es trabajar con Alfonso Cuarón?

-Es todo un reto. Es un director muy exigente y nunca va a dejar pasar de largo algo que él no considera que es lo que quiere o lo que necesita para la película; en este sentido puede ser muy persistente y puede ser que repitas una toma muchísimas veces y otras veces a la segunda o tercer toma ya queda, porque tiene muy claro lo que quiere y creo que también es muy generoso en cómo te va entregando las motivaciones del personaje, la información que te da. Creo que es muy claro para dar en el blanco en lo que un actor necesita para llegar a la emoción del personaje, la manera en lo que te lo entrega es muy veraz y muy certera.

-¿Qué fue lo que más le aprendiste Marina de Tavira?

-¡Híjole, es que son tantas cosas! Pero la generosidad que tiene para hablar de su infancia y de sus evidencias personales, para que después te conecten con todo lo demás, entre más personal es para él, más personal se vuelve para todos los que la ven. Creo que es de un gran corazón entregar así una vivencia tan íntima.

-En el Festival de Cine de Venecia, Roma fue un rotundo éxito entre público, críticos y periodistas. ¿Qué sentiste al ver estos resultados?

-Para empezar estaba en shock porque yo no había visto la película. Decidimos verla tanto Yalitza, Nancy y yo ese día que se estrenaba mundialmente. Tuvimos oportunidad de verla en México, pero decidimos esperarnos y creo que fue una gran idea porque no me puedo imaginar mejor lugar para verla y fue muy emocionante cuando se prendieron las luces ver a todo el mundo de pie. Durante la proyección había un silencio casi de tumba, como si la gente no estuviera ni respirando y después ver a toda la gente de pie y duraba y duraba…. tenía la emoción de haber visto la película porque yo sabía más o menos las cosas que pasaban con mi personaje, pero todo lo que no tenía que ver conmigo ni siquiera lo conocía, porque como te dije, nunca tuvimos el guión en nuestras manos, fue realmente descubrir una obra de arte. Creo que Roma es una obra de arte que va a hablarnos de México durante muchos años.

-Como mexicana, ¿qué significa para ti participar en esta producción que está dando de qué hablar en todo el mundo?

-Creo que nos proyecta un México que ya se fue y en ese sentido nos va a traer muchos recuerdos. Yo nací poco tiempo después pero recuerdo muchas cosas de esos tiempos que ya no existen y eso tiene una enorme carga de estar presenciando algo que ya se fue para siempre, pero que lo vamos a tener ahí para toda la vida. Me parece muy importante el punto de vista de la película, que es el punto de vista de Cleo, que es la empleada doméstica de la casa, quien se convierte en parte de la familia y es muy importante para que volteemos a ver a estas chicas, la vida de estas mujeres, que normalmente no nos preocupamos por ellas, no sabemos cómo es su vida, y Alfonso escoge ese personaje para hacerlo el principal y nos está haciendo una llamada de atención a que demos las gracias a estas mujeres, que se vuelven las que crían a nuestros niños.

Varios medios tanto mexicanos como extranjeros aseguran que eres una de las candidatas para llevarte el Oscar como mejor actriz; ¿qué piensas tú de esto?

-La verdad no pienso mucho en eso, prefiero vivir el día a día. He leído de un medio que me incluyó en una lista con actrices increíbles y muy importantes… ya con el simple hecho de estar en esa lista, lo considero un honor y un logro para mí.

¿Con qué te quedas de este proyecto?

-Pues con una enorme gratitud de que Alfonso haya decidido poner a un personaje tan importante y tan entrañable en mis manos, que además me toca personalmente a mí, porque también pude hablar de algo importante, porque yo también viví en mi infancia una ruptura familiar, y muchas veces eras señalada por vivir en un matrimonio divorciado… era una carga con la que vivían los niños y los papás y me da mucho gusto poder hablar de esto ahora que veo las cosas en un panorama completamente diferente.

