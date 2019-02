Scarlett Johansson y Colin Jost, ¿rumbo al altar?

Ha pasado ya algo más de un año desde que la actriz Scarlett Johansson y el cómico Colin Jost, uno de los rostros más reconocibles del programa satírico ‘Saturday Night Live’, coincidieran en uno de los episodios del citado espacio televisivo y acabaran demostrando, durante la fiesta posterior a su emisión, que habían congeniado a las mil maravillas y a todos los niveles.

Desde entonces, los dos artistas han venido cultivando una discretísima relación sentimental de la que, por otro lado, ocasionalmente han dejado pruebas inequívocas sobre lo mucho que se ha consolidado con el paso del tiempo. De hecho, los dos enamorados han dejado parcialmente de lado ese hermetismo que exhibían en las primeras fases de su noviazgo y, aunque no con frecuencia, al menos ya no tienen reparo en acudir juntos a diversos eventos de vez en cuando.

Scarlett Johansson y Colin Jost ya están listos par casarse

En los próximos meses, su envidiable historia de amor podría afianzarse mucho más si, como cuentan fuentes de su círculo íntimo, la pareja está barajando ahora la posibilidad de pasar por el altar para terminar de apuntalar ese cambio de gran envergadura que ambos experimentaron recientemente: el derivado de su decisión de irse a vivir juntos y compartir vivienda en Nueva York.

© Proporcionado por Editorial Televisa S.A. de C.V. “Scarlett y Colin están muy enamorados y su vínculo no ha hecho más que reforzarse con el paso del tiempo. Los dos tienen ya claro que lo suyo puede funcionar de cara al largo plazo y están cien por cien comprometidos con la tarea. La convivencia entre ellos no podría ser mejor: son considerados, generosos y detallistas el uno con el otro”, ha revelado un informante a la revista estadounidense Us Weekly para señalar justo a continuación, que la pequeña Rose (4), fruto del extinto matrimonio de la estrella de cine y el periodista Romain Dauriac, está encantada con el novio de su madre.

“Colin y Rose se llevan fenomenal y están muy unidos. Los tres se divierten muchísimo en casa durante sus noches de juegos y, en general, su dinámica no dista demasiado de la que presentaría cualquier otra familia que disfruta de su mejor momento”, ha añadido el mismo confidente.

