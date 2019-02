Pide Congreso al Ejecutivo Federal respetar programas establecidos en el presupuesto de egresos 2019

El Poder Legislativo de Chihuahua, envió un exhorto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de que se respete la promoción, proliferación y financiamiento, de las organizaciones de la sociedad civil, en la aplicación de los diversos fondos y programas federales aprobados en el presupuesto de egresos 2019.

El exhorto fue presentado por la diputada del PAN, Blanca Gámez Gutiérrez, quien pidió que fuera aprobado de manera urgente.

Lo anterior, dado a que, según lo expuesto por la Legisladora, en días pasados fue publicada la “Circular 1” en la que el Presidente de la República notifica a los miembros del Gabinete Legal y ampliado, la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el supuesto de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción en el manejo del dinero público.

“No es correcto ni lícito el privar de apoyos a todas las organizaciones que se conocen, por declaraciones no sustentadas, además de que las organizaciones en mención son entidades no lucrativas, transparentes, altruistas, que impulsan la participación de la comunidad o grupos a los que están destinados los beneficios, además de que no todo el presupuesto que ejercen es gubernamental”, agregó la Legisladora.

Agregó, que la sociedad civil organizada es indispensable para fortalecer a las instituciones democráticas y a través de los años, ha impulsado grandes cambios del País. En especial en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, en el impulso de la participación política, en la defensa de los recursos naturales y de la protección del medio ambiente y en la reivindicación de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, (en particular niñas y niños, migrantes, personas desplazadas, etc.), entre otros; estos cambios se han logrado gracias a la participación de las y los defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones civiles.

Culminó la exposición al señalar que las organizaciones civiles organizadas, hacen una labor valiosa y ha incidido en las políticas públicas e indudablemente ha contribuido al desarrollo humano y social de México.

Comentarios

comentarios