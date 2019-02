Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox respondieron al mandatario Andrés Manuel López Obrador sobre sus más recientes acusaciones y declaraciones respecto a razones por las que la ciudadanía quiere someter a juicio a los anteriores titulares del Ejecutivo federal.

El expanista, que hoy busca junto con su esposa Margarita Zavala conformar un nuevo partido político, dijo que “acusar sin pruebas viola la Constitución”, y que el actual mandatario lo haga “es abusivo, deshonesto e inmoral”.

Felipe Calderón

✔ @FelipeCalderon Acusar sin pruebas viola la Constitución porque rompe la presunción de inocencia y el derecho a no ser molestado sin mandamiento escrito de autoridad competente. Hacerlo desde el poder presidencial y sin siquiera mencionar un delito específico, es abusivo, deshonesto e inmoral. Desde su cuenta de Twitter, Calderón añadió que eso “rompe la presunción de inocencia y el derecho a no ser molestado sin mandamiento escrito de autoridad competente”.

Por su parte, Vicente Fox respondió a la lista de AMLO (por las que, según él, la ciudadanía quiere someter a juicio a los expresidentes), con su propio listado sobre los puntos por los que el actual mandatario también debería ser enjuiciado:

Vicente Fox Quesada

✔ @VicenteFoxQue “Todos coludos o todos rabones”Tu también vas a juicio x los delitos de:

.Usar fuerza militar y tus 5,000 muertos más 175 quemados vivos

. Fobaproa del NAIM

. Por reventar a Pemex

. Por crimen ambiental Tren y 2 bocas AMLO enlista delitos x los q se enjuiciaría a ex presidentes Fox también respondió que “todos coludos o todos rabones”, por lo que López Obrador también debería ser enjuiciado.

Margarita pide pruebas

La excandidata presidencial independiente se sumó a la discusión al exigir que el presidente López Obrador presente las pruebas que tiene en contra de su esposo Calderón para enjuiciarlo, ya que es indignante que de manera “injusta” el mandatario acuse “sin ton ni son” y “sin pruebas”.

“La verdad es que todos nos deberíamos indignar, porque hoy se lo hace a uno, mañana se lo hace a otro (…) Así va a tratar a todos los que pensamos distinto”, señaló en entrevista con XEU.

Asimismo, consideró que el país debería estar “indignado”, porque si eso lo hubiera hecho algún otro presidente cuando gobernaba, hubiera provocado reacciones de la sociedad civil.

“A mí sí me indigna, me indigna en términos personales, me indigna en términos familiares, y como mexicana me indigna que acuse así a cualquier persona y salte y cambie las reglas del juego”.