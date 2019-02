Ariana Grande iguala récord de The Beatles

La cantante colocó tres sencillos de manera simultánea en los tres primeros lugares de Billboard Hot 100.

Ariana Grande ha logrado la hazaña de ocupar simultáneamente los tres primeros lugares de la lista de sencillos de Estados Unidos en los, según informa Billboard.

La cantante es la segunda en lograrlo desde que se lleva el registro, después de que lo hicieran The Beatles en abril de 1964.

Los temas “7 Rings”, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” y “Thank U, Next”, todas de Grande, monopolizaron la cima de la lista de los éxitos más importantes de la clasificación de Billboard.

Grande también rompió el récord de más temas simultáneos en los 40 éxitos para una artista femenina, con 11 pistas, superando el anterior de nueve de la rapera Cardi B.

La Botana

Comentarios

comentarios