Todo esta paralizado, no solamente las Estancias Infantiles”: Yako Rodríguez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 18 de febrero del 2019.- El diputado federal por Chihuahua, Heraclio “Yako” Rodríguez Gómez informó que “todo el Gobierno Federal se encuentra paralizado” debido a las fechas del cambio de Administración.

Afectando con ello el desarrollo tanto de los programas destinados al campo y a la ciudad, es decir a todos los ciudadanos que dependen de los apoyos productivos federales, refirió el diputado federal por Chihuahua, “Yako” Rodríguez.

“Todo esta paralizado, pues nos solamente nos deben el tema de las estancias infantiles, sino que además se encuentra pendiente el ingreso objetivo del 2017 el cual se encuentra paralizado y no lo pagan porque la Secretaría de Hacienda no tiene los lineamientos”, denunció.

En el caso de las guarderías no pueden tomar decisiones porque “no tienen claro porque el asunto”, total esta muy complicado “arrancar este Gobierno” pues el desorden con que se encontró la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y no lo pueden arreglar.

Sin embargo, este no es pretexto pues “ya sabíamos que con eso nos íbamos a topar cosa que en el Congreso lo hemos ido resolviendo, pero el ejecutivo no”, por lo que espera que en lo que resta de este mes se “pongan” a trabajar y arranquen los programas pues “no hay recursos para los programas, pero si salarios para los burócratas”, refirió “Yako” Rodríguez.

“Desde el secretario de Hacienda hasta los empleados esta así y no se ve para cuando se vaya a echar a jalar al Gobierno”, por lo que el diputado federal calificó que existen las mismas barreras que anteriormente estaban para poder accesar a los programas gubernamentales.

Además de que los pocos funcionarios que han metido “no les han llegado sus nombramientos”, la situación dentro de las oficinas gubernamentales es lenta y burocrática situación que a decir del diputado federal por Chihuahua no es del conocimiento del presidente de la republica refirió “Yako” pues AMLO.

Lo anterior debido a que hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no lo ha recibido para platicarlo sobre las problemáticas que en estos momentos se encuentran enfrentando.

“AMLO no me ha recibido, hemos tenido reuniones con él, donde estamos todos los diputados de MORENA, pero ahí no se puede platicar nada, por lo que un encuentro personal aun no se ha dado”, manifestó el diputado federal por Chihuahua.

Comentarios

comentarios