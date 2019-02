Milton Caraglio manda mensaje a la afición de Cruz Azul

El conjunto cementero no pasa por un buen momento tras siete jornadas del Clausura 2017 y hasta el momento están fuera de la zona de liguilla.

El presente de Cruz Azul no es alentador debido a que el equipo no ha tenido los resultados esperados y el funcionamiento en la ofensiva no convence a la afición que de a poco se empieza a alejar de las tribunas del Estadio Azteca. Uno de los más atacantes más señalados de la Máquina es Milton Caraglio, quién no ha tenido contundencia.

El futbolista argentino lleva un gol en el Clausura 2019, cuestión que lo hace protagonista de las críticas de los aficionados cementeros. Ante ello, el exjugador del Atlas a través de sus redes sociales mandó un mensaje.

Los delanteros de la Máquina no se encuentran en buen momento, ya que sólo Caraglio es el único de los tres puntas que ha podido anotar en el presente torneo, convirtiendo al cuadro de la Noria en la tercera peor ofensiva con cinco goles. En la clasificación general los de Caixinha marchan en el décimocuarto sitio con ocho puntos.

Cabe destacar que en comparación con el torneo pasado, la afición cementera ha ‘abandonado’ a su equipo sus juegos como local. Hasta el momento en tres juegos que lleva el Cruz Azul en casa han ido 55,423 personas, siendo el encuentro contra Xolos el de menor asistencia con 10,311 aficionados.

