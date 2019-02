JLo se preparó como “boxeador que va a pelear” para shows en Las Vegas

La actriz y cantante se sometió a rutinas extenuantes para llegar en buena forma física a su residencia en Las Vegas.

Jennifer Lopez se sometió a una intensa rutina de entrenamientos para su residencia en Las Vegas, que concluyó en octubre pasado.

La actriz de 49 años se siente “mucho mejor” cuando está en buena forma pero necesita esforzarse más y entrenar intensamente para pasar por los largos shows en el escenario de Sin City.

“Siempre me cuidé bastante bien. Me aseguro de hacer entrenamientos intensivos al menos tres o cuatro días a la semana, porque puedo ver los resultados y me siento mucho mejor cuando Estoy en forma. También necesito entrenar muy duro al hacer mis shows en Las Vegas porque tenía que ser más en forma para pasar por cada actuación”, dijo Jennifer a la revista Closer.

“Es como si fueras un boxeador entrenando para una pelea. Pero realmente vale la pena y, a medida que envejeces, es aún más importante poner en las horas adicionales de entrenamiento para mantener tu cuerpo tonificado”, añadió.

