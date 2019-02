Salma Hayek divide opiniones al revelar que tiene un búho como mascota

La actriz lo único que quería era compartir su amor por el ave pero sus seguidores no lo tomaron como ella esperaba.

La actriz mexicana, Salma Hayek dividió opiniones en sus redes sociales luego de compartir una serie de fotografías en las que aparece con un búho bebé y que podría ser su nueva mascota. Algunos de sus seguidores quedaron encantados con las tiernas imágenes, mientras que otros criticaron la acción.

En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram se puede ver a la actriz mexicanacon un look totalmente informal en una sala de estar sentada sobre un cojín mientras besa a la pequeña ave gris que que está entre sus brazos, en las otras imágenes el búho se posa sobre su hombro derecho.

“Lo amo tanto!”, escribió Salma.

Lo más probable es que la actriz esperaba compartir un momento especial con sus seguidores esta acción dividió opiniones. Mientras unos la criticaron fuertemente otros la apoyaron y le dieron muestras de cariño.

“Qué triste que una figura pública emita un mensaje tan irresponsable, no es bueno tener un animal cuya naturaleza es ser salvaje y sobre todo ser nocturno como mascota!!! Si lo ama debería dejarlo libre”

“Y si lo amas tanto por que lo tienes en tu casa… ? Tremendo amor”

“Yo desde cuándo quiero uno y no se me hace tenerlo. Me encantan los búhos, está hermoso”

“Qué bueno que la rescataste los papas las tiran del nido para que mueran a las mas débiles. Se necesita de muchos cuidados para que sobrevivan”.

En poco tiempo, el post ha conseguido más de 200 mil likes y más de 2 mil comentarios., por ahora no se ha dado a conocer si la estancia del animalito en la casa de Salma es temporal o efectivamente es el nuevo integrante de la familia Pinault- Hayek.