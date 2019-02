‘Habrá paz, pero sin usar la fuerza’: Andrés Manuel López Obrador

esde esta puerta al Triángulo Dorado de la siembra de droga, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su posición de no utilizar la fuerza pública para pacificar las zonas azotadas por la violencia del crimen organizado.

58 kilómetros tendrá la carretera que unirá Badiraguato con Guadalupe y Calvo

Ante simpatizantes reunidos en un parque, el Ejecutivo afirmó que con empleo y apoyos económicos a los pobladores de la zona, van a tener mejor perspectiva de vida y se desincentivará su ingreso a las filas del crimen organizado.

El Presidente hizo acopio de todas las frases utilizadas en los meses recientes en discursos y ruedas de prensa para reiterar que no usará la fuerza para combatir a los líderes de las bandas del crimen organizado, pues esa táctica no ha dado resultado en los últimos años.

No vamos a serenar al país —ya está visto que no se resuelve nada— con el uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.