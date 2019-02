Cauteruccio y Caraglio, bloqueados

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, comentó que trabajó a lo largo de esta semana la definición frente a la portería con los delanteros del equipo, para que haya más efectividad en los encuentros de Liga, además expresó que cumplió con la promesa de llevarlos a cenar a sus aposentos para que recobraran la confianza.

Los llevé a mi casa a cenar, ya tenía tiempo que no cocinaba. No hablamos de futbol ni de goles, pero sí de los momentos que viven los delanteros. Además tuvimos una semana larga para practicar la definición y dinámicas de llegada”, declaró el estratega.

Por otra parte, el entrenador portugués aseguró que no hay ansiedad en sus jugadores por los recientes resultados o por otras cuestiones que envuelven al club, debido a que ha hecho un grupo fuerte al interior para no verse afectados.

El equipo no está ansioso, ayer tuvimos una plática y ellos son el núcleo; estamos trabajando para tener una membrana fuerte y que el núcleo no se vea afectado. Hablar de 21 años sin título o de la final del 16 de diciembre (que perdieron ante América) son cosas del pasado y no lo podemos cambiar”, señaló.