no se confíen, pónganse en orden antes de la declaración anual: SAT

El Servicio de Administración Tributaria invitó a los contribuyentes a acercarse a ellos y regularizarse, de lo contrario habrá medidas.

Entrevistada al término de la presentación del libro Sistema Fiscal Mexicano, editado por Thomson Reuters, dijo que el SAT hará un combate frontal a la evasión fiscal y la informalidad, por lo que habrá acciones constantes para ello y no bajarán la guardia para obtener más recursos provenientes del combate a la evasión.

“Las acciones son constantes, no ceden, yo les diría que no se confíen a los que están en desorden, a los que sienten que no están al día no se confíen, pónganse en orden, ahorita aprovechen esa circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, a la página de internet del SAT o por teléfono”, señaló.

Cuestionada sobre si habrá una estrategia contra la evasión en el sector hidrocarburos, a propósito del plan del Gobierno para fortalecer al sector energético, dijo que el SAT hará una revisión a ese sector pero también al resto de los sectores de la economía mexicana.

“Lo que estamos haciendo es alinear incentivos, en muchos rubros, y algunas cosas en esos alineamientos pueden ser pequeñas cositas pero ese efecto puede ser muy representativo y muy fuerte para nosotros, por eso digo, alinear incentivos pueden ser pequeñas cosas, modificaciones, ajustes a reglas, al marco normativo y ciertos procesos internos del SAT”, comentó.

La Ley de Ingresos de la Federación 2019 contempla una recaudación de impuestos por 3 billones 311 mil millones de pesos, de los cuales 53 por ciento, es decir, un billón 752 mil millones de pesos provendrán de recaudación del Impuesto Sobre la Renta.

El Financiero

Comentarios

comentarios