Rogelio Funes Mori quiere volver a River Plate

El delantero argentino confesó que le gustaría volver al cuadro Millonario, equipo del que se fue hace más de tres años.

En las últimas horas, Rogelio Funes Mori ha estado en boca de todos tras sus declaraciones a ‘Radio y punto Argentina’, medio sudamericano que simpatiza con River Plate.

El Mellizo entró al ojo del huracán al mencionar que le gustaría volver al cuadro Millonario, que cualquier jugador se movilizaría si Marcelo Gallardo lo contempla, pero a su vez dijo que no es el momento ideal para dejar al Club de Futbol Monterrey.

“Si Gallardo me llama en este momento, obviamente diría que sí, quiero mi revancha en River, hoy en día soy un delantero con gol y más experiencia”, tiró el goleador albiazul.

“Siempre tenemos a River en la cabeza”, agregó en referencia a que en la plantilla rayada están al pendiente de lo que pasa en el mundo de los gallinas, recordar que, en el equipo están Marcelo Barovero, Leonel Vangioni, otros jugadores que estuvieron en este conjunto.

La entrevista fue amplia, en algunas partes hacia soñar a los hinchas de River Plate, pero en otras partes les cortaba las ilusiones.

“El objetivo en corto (plazo) es seguir en Monterrey, después se verá, en el futbol nunca puedes hablar del futuro”, indicó.

El delantero albiazul reveló que hace un año lo buscó River Plate, pero su vuelta no se pudo dar al tener metas pendientes en el equipo que apostó por él hace más de tres años.

“Preguntaron por mí, tampoco me puedo desprender fácilmente, es un club que ha apostado por mí, me va bien, no es fácil salir”, apuntó.

Hoy Funes Mori es todo un referente del gol del equipo del Cerro de la Silla, del 2015 a la fecha lleva 77 goles en 147 juegos.

as

Comentarios

comentarios