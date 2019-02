Sobre la Liga MX Femenil

El técnico del Cruz Azul, Pedro Caixinha, dio de qué hablar en la conferencia de prensa de este viernes. Al cuestionarle sobre la Liga MX Femenil, el timonel aseguró: “No juego con faldas“.

De hecho el portugués no dejó terminar la pregunta al periodista, quien dijo: “Pedro, una pregunta, en relación a lo de la Liga MX Femenil no sé si tengas una opinión…” , hasta que fue interrumpido por Caixinha, quien reiteró: “No juego con faldas“.

Marca

Comentarios

comentarios