Inicia IMPLAN elaboración del nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad

-Invitan a responder encuesta a través de su página web y redes sociales

Durante la celebración de la primera sesión técnica del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua (IMPLAN) a través del Consejo de Planeación Urbana Municipal (CPUM), arrancó el proceso para elaborar el Nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua.

Históricamente el Instituto ha sido el encargado de realizar los planes y programas de desarrollo urbano de la capital del estado, en el 2009 se publicó el primero con visión a largo plazo, definiendo las directrices hacia el desarrollo sostenible de la ciudad de Chihuahua.

Actualmente el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Chihuahua visión 2040 (PDU 2040), va en su quinta actualización y con fundamento en el artículo 50° de la ley de Desarrollo Sostenible del Estado de Chihuahua, el presente año es propio de revisar, actualizar y/o modificar el plan.

Con base en lo anterior el Dr. Carlos R. Hernández Velasco, director del IMPLAN Chihuahua, inició al proceso de elaboración del Nuevo Plan de Desarrollo Urbano para la capital del estado, abriendo la invitación a los miembros del CPUM, académicos, sector empresarial, gobierno y sociedad civil, a ser parte de los talleres participativos para definir junto el rumbo de la ciudad.

En ese sentido se ha considerado la participación ciudadana como principal rector para la construcción de un escenario futuro, sostenible en el tiempo, responsable con el medio ambiente y que responda a reducir la brecha de desigualdad social, por lo que invita a la ciudadanía a responder desde la página web del IMPLAN https://implanchihuahua.gob.mx/ un pregunta muy sencilla ¿qué ciudad crees que merecemos?

“El proceso no va hacer actualizar, ya hay 5, no es mirar atrás para la crítica si no para aprender de eso y reconstruir el proceso, porque se vale soñar con la ciudad que queremos para saber qué plan necesitamos, con una visión consensuada” puntualizó el director del IMPLAN.

