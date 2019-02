Reducir recursos a estancias infantiles atenta contra la niñez: PAN

La Presidente de la comisión de Juventud y Niñez Marisela Terrazas condenó la reducción que impuso el gobierno federal para las miles de madres de familia que usan las estancias infantiles para poder asistir a sus trabajos cotidianamente.

La Legisladora del PAN se sumó a los comentarios y acciones que emprenderá el gobernador de Chihuahua Javier Corral de seguir apoyando esta área a pesar de este recorte de la federación.

Reiteró, que esta es una política pública que ha sido impulsada por los gobiernos del PAN y que han ayudado a miles de familias y donde actualmente tiene un impacto en la vida de 350 mil niños y niñas a nivel nacional. Así como en la de 4 mil menores con discapacidad.

Según las denuncias dice Terrazas, es que la nueva Secretaría del Bienestar ha reducido no solamente los recursos, sino también la falta de operatividad para dar continuidad a las labores.

En Chihuahua existen un promedio de 213 estancias con un aproximado de 6 mil ochocientos niños de 1 a 2 años. Es lamentable que en esta situación tan precaria estén en riesgo las más de 9 mil estancias por todo el país. Hay familias que no pueden solventar este gasto de tener una guardería particular y que no cuentan con ningún servicio para el cuidado de sus hijos, es por eso, que es necesario el reprogramar recursos y ser creativos para no dejar a las madres de familia sin este apoyo tan requerido.

