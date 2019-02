Héctor Bonilla confirma que padece cáncer de riñón

El actor dio detalles de su estado de salud luego de que una publicación asegurara que se encontraba en etapa 4 de la enfermedad.

Héctor Bonilla confirmó que padece cáncer de riñón, motivo por el cual asiste desde hace un mes al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Tras confirmar este padecimiento, el actor contó: “Me di cuenta porque oriné sangre y acudí al urólogo que me ve desde hace muchísimos años. Él me dijo que me hiciera un análisis y salió esto”.

No obstante, el artista explicó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene la voluntad de apoyarlo en su tratamiento, mismo que por ahora va por buen camino según su doctora: “Me dice que voy muy bien y la expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento, en eso estoy”, aseguró el actor.