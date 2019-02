Dayanara Torres revela en sus redes sociales que padece cáncer

La ex Miss Universo y madre de hijos de Marc Anthony se dice lista para iniciar su tratamiento médico.

Dayanara Torres revela a través de las redes sociales que padece cáncer de piel, que está lista para someterse al tratamiento y recomienda a todas las personas hacerse chequeos de rutina.

En Instagram, la ex miss universo puertorriqueña dijo: “Les cuento la triste noticia que tengo cáncer en la piel, melanoma por una herida y un lunar que apareció y no le di importancia. Mi prometido Luis me suplicó mil veces que hiciera una cita, me la pidió él. Después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes los resultados lamentablemente son positivos…Esperando noticias de qué tratamiento voy a seguir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla, y otras partes donde se habían corrido”.

Dayanara se ve abatida por la noticia, pero ella misma se da ánimos y revela que luchará hasta el final: “Quiero decirles que yo estoy bien, mis hijos están bien, aunque con mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera, que no se rinde, que me levanto de todas las que me ponen y más fuerte que nunca”.

“Todo en las manos de Dios…Él tiene el control”, escribió Dayanara al pie de una foto el mismo día que iba a someterse a la cirugía.

