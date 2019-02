Pedro Arce regresará al fútbol de griego tras su breve paso por las Águilas, donde casi no recibió minutos ni en la Liga MX ni en Copa MX.

Tras apenas disputar seis partidos con la camiseta del América en año y medio que estuvo en Coapa, Pedro Arce encontró equipo en el fútbol de Grecia con el Panionions NFC. Ante su salida del conjunto americanista su padre explicó la razón por la que su hijo no tuvo minutos con los azulcremas.

“Definitivamente, en América si hay predilección por los extranjeros; siempre he dicho que a mí la regla 9-9 no me gusta nada. es un negocio del fútbol” aseguró su papá en entrevista para ESPN Digital. Arce llegó a las Águilas para el Apertura 2017 y donde tuvo más regularidad fue en el equipo Sub 20.

Su padre afirmó que antes de arreglarse con el Panionions NFC hubo otros tres equipos que buscaron al mediocampista mexicano ” le dolió mucho que no le dieran la oportunidad en América, pero ahí depende mucho del entrenador, de las circunstancias, de los extranjeros. Tres equipos lo estaban buscando” reveló. Por otra parte, confesó que le dolió mucho a Pedro Arce no triunfar en el fútbol mexicano pues él se sentía con la capacidad de hacerlo, luego de que estuvo nominado como uno de los mejores mediocampistas de Europa

Por último, no quiso revelar quién le informó a Pedro Arce que no entraba en planes para este torneo ya que afirmó que son cosas que se quedan en el vestidor, no obstante reveló que probablemente algún día su hijo vuelva a jugar en la Liga MX.

