Sabrina Sabrok le hace propuesta de trabajo a Yalitza Aparicio

La actriz argentina le hizo una propuesta indecorosa a la protagonista de “Roma”, para aparecer junto con ella en un filme triple X.

Sabrina Sabrok es otra que se ha querido colgar de la fama de Yalitza Aparicio, la oaxaquena que se ha vuelto famosa tras su protagónico en la película mexicana “Roma”.

Sabrok utilizó su cuenta en Facebook para invitar a Aparicio a participar de una película triple X junto a ella.

“Ya estoy hasta la madre de que las noticias digan que si Yalitza Aparicio va a seguir trabajando o no en películas, y si va a seguir triunfando en Hollywood o no y que no sé que, yo quiero decirle que le tengo una súper propuesta a Yalitza y es que trabaje en el cine porno conmigo”.

“Siento que el contraste de su piel con el mío quedaría bien padre para las escenas en cámara”.

“Me encantó cuando la vi en la escena de la cama en Roma, tan tierna e inocente”, dice Sabrok en el video.

“Si no te convence ningún filme que te proponen, vení conmigo, que yo te voy a mimar muchísimo”, concluye la actriz argentina.

Claro que muchos usuarios en la red social recriminaron a Sabrina sobre el ofrecimiento que hizo a Aparizio.

