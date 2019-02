Atenderá IMSS servicios de urgencia y hospitalización el lunas 4

Los Módulos de Atención Médica Continua en la Unidades Médicas Familiares funcionarán las 24 horas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación en Chihuahua, informa que el próximo lunes 4 de febrero, se proporcionará atención médica a la derechohabiencia que lo requiera en las áreas de urgencias de todos sus hospitales y en los módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), las 24 horas del día.

Con motivo de la conmemoración de la Constitución Mexicana, el próximo lunes 4 de febrero, las guarderías, oficinas administrativas, Centros de Seguridad Social (CSS), así como consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y áreas de especialidades, permanecerán cerradas.

El servicio de urgencias se brindará en el HGZ No. 16 en Cuauhtémoc; el HGZ/MF No. 11 en Delicias; HGZ No. 22 de Nuevo Casas Grandes; HGSZ No. 17 Anáhuac; HGZ/MF No. 23 en Parral; el HGZ No. 6, HGZ No. 35 y el HGR No. 66 en Ciudad Juárez; el HGR No. 1 y HGO No.15 en Chihuahua. Así como las Unidades Médicas Familiares con módulos de Atención Médica Continua.

El IMSS aclara que en el Instituto no hay periodos masivos de vacaciones, ya que estos se fijan en lo individual, buscando no afectar la prestación de los servicios; por ello sólo se descansa los días establecidos por la Ley Federal del Trabajo y por el contrato que rige las relaciones con el personal representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Las labores se reanudaran el martes 5 de febrero en todas sus áreas

