Em Chihuahua no habrá perdón a la corrupción: Corral

— No está permitido por la ley otorgar perdones cuando el pueblo es el ofendido, destaca el mandatario en torno al caso de Alejandro Gutiérrez

— “Contamos con un dictamen riguroso de que en modo alguno él fue torturado por el estado de Chihuahua, las autoridades de prisión o de la Fiscalía General del Estado; esa es una falacia, es una mentira y entendemos que está en los múltiples recursos que él ha utilizado para tratar de salir al paso”

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ofreció un acuerdo reparatorio para obtener el perdón de la Fiscalía General del Estado, pero en Chihuahua no hay ni habrá perdón a la corrupción política, señaló el gobernador Javier Corral Jurado.

“Se realizó una revisión muy amplia, minuciosa, puntual, conforme al protocolo en materia de derechos humanos por un organismo internacional y un experto internacional, que acreditó el estado de prisión preventiva del señor Gutiérrez. Y contamos con un dictamen riguroso de que en modo alguno él fue torturado por el Estado de Chihuahua, las autoridades de prisión o de la Fiscalía General del Estado; esa es una falacia, es una mentira y entendemos que está en los múltiples recursos que él ha utilizado para tratar de salir al paso”, explicó.

El titular del Ejecutivo estatal agregó que no está permitido por la ley otorgar perdones cuando el pueblo es el ofendido.

“Lo que nosotros hemos dicho es que no accedimos al ofrecimiento que él hizo a la Fiscalía General del Estado; nosotros tenemos manera de documentar que él quiso en realidad comprar impunidad. Aquí lo dijimos desde el principio de nuestro Gobierno: ni impunidad, ni amnistía, ni perdón y por eso no accedimos al acuerdo reparatorio que él propuso”, explicó.

Javier Corral señaló que el perdón tiene cabida para otro tipo de delitos cuando no son graves o cuando no han ofendido directamente al pueblo. Sin embargo, cuando la víctima es el pueblo de Chihuahua en su conjunto, no hay perdón posible.

Recordó que se han ofrecido criterios de oportunidad a quienes contribuyen y colaboran con sus declaraciones, para ahondar en investigaciones que permitan llegar a un más hondo calado en la Operación Justicia para Chihuahua.

Aclaró que esos criterios de oportunidad están formulados y señalados en la ley y le son permitidos al Ministerio Público. “Lo otro, sería tanto como aceptar que alguien compre impunidad y eso es lo que nos aceptamos en este caso”, mencionó.

