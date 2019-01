‘Piojo’ Herrera se va contra Ramos Rizo en redes sociales

Miguel Herrera técnico del América terminó muy molesto por el trabajo que realizó el silbante Fernando Guerrero en el juego ante Rayados.

Ramos Rizo, silbante que participó en la Copa Mundial de Futbol Corea-Japón 2002, publicó el siguiente mensaje tras lo sucedido en el juego de la Jornada 4 en el estadio BBVA.

“Los técnicos que hagan lo que hizo Miguel Herrera deben ser expulsados, donde está el cuarto árbitro, solo van de excursión y a cobrar”.

A través de redes sociales, el ‘Piojo’ Herrera respondió a la publicación que hizo el ex árbitro.

“Por favor no digas estupideces solo veo el monitor no voy y pido que la revisen ni nada, si no sabes la regla mejor no mal informes a la gente, gracias”.

