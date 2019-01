Pachuca vence 1-0 a Pumas

El gol de la diferencia fue obra del argentino Franco Jara, al minuto 65; los universitarios se hunden en una crisis en el Clausura 2019.

El club de futbol Pachuca logró su segundo triunfo en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, al dar cuenta por la mínima diferencia de unos Pumas de la UNAM que se hunden en una profunda crisis, en juego de la fecha cuatro.

El gol de la diferencia fue obra del argentino Franco Jara, al minuto 65 de este duelo disputado en el estadio Hidalgo, el cual significó la primera victoria de Palermo al frente de los blanquiazules.

Con este resultado, los Tuzos llegaron a seis puntos, en tanto los universitarios se quedaron con dos unidades, sin saber lo que es ganar en este certamen.

Más allá que el trámite del duelo no fue sencillo para los de la “Bella Airosa”, en términos generales fueron mejores y no obtuvieron una mayor ventaja porque no estuvieron finos en la definición, ante unos capitalinos que siguen sin ganar y con muchos problemas en el horizonte.

Una falla del paraguayo Carlos González, por los universitarios, apenas al minuto cuatro, definió en parte el rumbo de las acciones, ya que tras este susto, los locales tomaron las riendas del juego y llegaron con peligro sobre la meta de Alfredo Saldívar.

La primera se dio al minuto nueve en un centro por derecha del colombiano Edwin Cardona al área, donde Jara, de frente, mandó su cabezazo a un costado.

Una nueva polémica arbitral se dio en esta jornada luego que se anuló un gol del argentino Ismael Sosa, por un supuesto fuera de lugar Jara en una acción previa, para irse así al descanso.

Para el complemento, Cardona tuvo el primer tanto al minuto 46, en un centro por derecha de Ismael Sosa al área, donde, solo a la entrada del área chica, el colombiano prendió una volea que pasó a centímetros del travesaño.

Pese a esta falla, el partido ya estaba inclinado por completo del lado de Pachuca que tras una excelente intervención de Alfonso Blanco por un desvió de Víctor Guzmán, logró terminar con el cero al minuto 65.

Todo se originó en un balón que Jara abrió por derecha a Sosa, quien mandó un centro al área, donde el primero se anticipó a la marca para conectar un contundente cabezazo picado y batir al “Pollo” Saldívar.

Los pupilos de Palermo estuvieron cerca de la segunda anotación, sin embargo, Alan Mozo, de manera providencial, despejó en la línea un disparo raso de Raúl López.

Con más ganas que buen futbol, los Pumas se fueron al frente y cerca estuvieron de lograr la paridad en dos ocasiones. La primera en un disparo de media distancia de Mozo, que obligó a Blanco a recostarse a su izquierda.

Y la más importante al minuto 81 en un tiro de esquina al “corazón” del área, donde el chileno Felipe Mora hizo un pésimo contacto con la cabeza para mandar su remate a un lado, para así decretar la segunda derrota de su equipo, que podría poner en entredicho la continuidad de David Patiño en la dirección técnica.

El arbitraje estuvo a cargo de Roberto Ríos, quien tuvo una regular labor al no señalar un claro penal sobre Jara; amonestó al argentino Ismael Sosa (23) y a Víctor Guzmán (60) por los de casa; el español Andrés Iniestra (35), Alan Mendoza (69) y Alan Mozo (90) vieron cartón preventivo por la visita.

