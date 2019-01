Uso de asientos para menores en vehículos reduce riesgos: IMSS

Los accidentes son la primera causa de muerte de menores de entre cinco y nueve años.

No usar sistemas de retención infantil (SRI) -portabebés y asientos exclusivos para niños- en los automóviles es inseguro y representa un potencial peligro de muerte, discapacidad o sufrir lesiones graves en ellos, en caso de un accidente vial.

Lo advirtió la coordinadora auxiliar de Salud Pública de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua, doctora Brenda Ramírez Vega, quien puntualizó que ningún menor de edad debería morir por un accidente vial; los cuales, en un 80% de los casos son totalmente prevenibles.

En ese sentido, mencionó que todo niño menor de 12 años que abordan un vehículo, deberán utilizar asientos infantiles y no se debe permitir que viajen en el asiento del copiloto, parados a los costados de las puertas traseras o en medio de los asientos, porque quedan vulnerables en caso de accidentes o al frenar de emergencia.

Indicó que de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) –dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, responsable de dirigir la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes—en México los accidentes viales son la primera causa de muerte en infantes de entre cinco y nueve años, lo que es considerado un problema de salud.

Por lo tanto, resaltó que el uso correcto de un sistema de seguridad infantil, el cual debe de ser de acuerdo con la edad, peso y talla, puede evitar las muertes de menores de edad entre un 50 y un 75 por ciento, así como disminuir el riesgo de sufrir lesiones en caso de un percance vial.

Enfatizó que los niños no están al tanto del peligro que corren y tampoco se le puede responsabilizar si no van asegurados; pero son los padres, hermanos, abuelos, tíos, conocidos, desconocidos quienes son los responsables de que siempre vayan sujetados al arnés de seguridad en su asiento infantil.

Asimismo, explicó que cada silla portadora se maneja por tamaño y peso, por lo que conforme los niños van creciendo el asiento debe cambiarse, pasando de portabebés a asientos para niños, de lo contrario no habrá un buen ajuste ni protección para los menores.

Sin embargo, dijo que de nada sirve traer dichos asientos, si éstos no están firmemente sujetados por los cinturones de seguridad de los asientos de los vehículos, por lo que es importante verificar constantemente que los SRI no vayan sueltos, pues así no brindan seguridad a los niños.

En el caso de llevar niños pequeños en portabebés, explicó que éstos deben colocarse en sentido contrario a la marcha del vehículo y la colocación más segura es en el asiento trasero central, ya que ahí resultan menos afectados si hay impactos laterales en los automóviles.

También estableció que nunca se debe llevar a bebés o niños pequeños en brazos en el asiento delantero ya que la fuerza de un impacto por accidente de tránsito a tan sólo 5 km/h hace imposible retenerlos.

La cabeza de un bebé es grande y pesa más en proporción al resto de su cuerpo, entonces, en un choque esta parte es la primera que recibirá el golpe, especialmente si el niño sale disparado, además, el cráneo es uno de los órganos más lesionados en este tipo de percances, abundó.

En cuanto a los niños de siete a 12 años, indicó que deben ir sentados en asientos elevadores regulables en altura para lograr un buen ajuste del cinturón de seguridad sobre la clavícula.

Concluyó que los conductores no sólo deben de asegurar a los infantes en los asientos de seguridad para cumplir con el Reglamento de Tránsito y evitar ser mutados, sino por la causa más importante que es salvaguardar la seguridad de ellos, evitando lesiones, leves, graves y hasta su muerte.

