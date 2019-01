El PAN lanza una campaña en la red contra Nicolás Maduro con rebote en AMLO. Tiene poco eco

#MetaDatos | El Partido Acción Nacional mantiene en las redes sociales una agenda activa para expresar su rechazo a Nicolás Maduro, Presidente constitucional de Venezuela que, sin embargo, se ha transformado en un embate contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una estrategia articulada en toda la red panista, donde Twitter es una de sus plataformas más recurridas.

En esa red social, el panismo lanzó varias campañas que culminaron con la de este jueves, cuando impulsaron tendencias contra el mandatario venezolano, difundieron contenido no verificado y aumentaron las expresiones hostiles. Pero Maduro salió del foco del discurso y AMLO se convirtió en el centro. En esta estrategia de comunicación destacó la intención de generar alarma entre mexicanos lo que, al final, no tuvo efecto.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– La crisis desatada en Venezuela desde el miércoles pasado y a raíz de que Juan Guaidó se autoproclamó Presidente interino de Venezuela –respaldado por Presidente estadounidense Donald Trump– generó agitación en las redes sociales. Mientras que en Venezuela la polarización se apropió de estas plataformas, usuarios del mundo se volcaron en una guerra de hashtags que alcanzó escala global: unos a favor y otros en contra de Nicolás Maduro, Presidente constitucional en segundo periodo de mandato, luego de las elecciones presidenciales realizada en mayo del año pasado y donde se registró un abstencionismo superior al 80 por ciento.

En medio de la tormenta mediática, el origen de los hashtags que se volvieron tendencia en redes como Twitter se desdibujó y varios trending topics aparentaron un falso alcance global. Es el caso de #WeAreMaduro, posicionado sobre todo por cuentas de Turquía, que a su vez fue uno de los primeros países en expresar apoyo a Maduro tras la irrupción de Guaidó en la escena política mundial.

La misma situación se replicó en México, pero en este caso por el apoyo al Presidente Interino que emergió de múltiples tendencias como #VenezuelaGritaLibertad, en las que destacó la influencia de usuarios anti-AMLO, algunos medios de comunicación y particularmente cuentas oficiales del Partido Acción Nacional (PAN) y de sus líderes.

Mientras la tensión entre Venezuela y Estados Unidos escaló durante este jueves, en que Maduro rompió relaciones con el Gobierno de Trump y le dio 72 horas para retirar a sus representantes en el país petrolero, la tormenta en las redes sociales continuó. Su composición no dista de otras en las que prevalecen la polarización política, activación de bots para manipular determinados posicionamientos, difusión de noticias falsas y confrontación entre una postura y otra.

México no estuvo exento de esta dinámica y fue Acción Nacional el impulsó una de las posturas más radicalizadas sobre el tema a partir del empleo de una postura hostil hacia el mandatario venezolano a quien tacharon de dictador y tirano, expresiones eufóricas por el desconocimiento de su Gobierno por parte de EU y la difusión de contenido no verificado, fueron parte de la estrategia de este partido para expresar su postura sobre el tema.

La intensa campaña que desplegó Acción Nacional contra Nicolás Maduro no es nueva: se han manifestado en su contra en diversas ocasiones. El 1 de diciembre de 2018, por ejemplo, movilizaron el hashtag #MaduroNoEresBienvenido y desde entonces la misma red se ha activado en cada coyuntura en que el venezolano es protagonista y se ha aprovechado también para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el efecto de sus activaciones es bajo en la red social y tuvo poco éxito.

PRESIÓN CON HASHTAGS

A través de etiquetas como #VenezuelaGritaLibertad, Acción Nacional se sumó a una campaña global a favor de Guiaidó. Sin embargo, el mensaje llevó fue dirigido con más contundencia en contra de López Obrador. Desde la cuenta oficial de Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se emitieron los primeros tuits.

“#VenezuelaGritaLibertad Apoyo total a nuestros hermanos venezolanos en su marcha por el orden constitucional, la democracia y en respaldo a @jguaido. Los acompañamos desde México en su lucha contra la usurpación del dictador @NicolasMaduro”, expresó el presidente nacional del PAN.

Aunque #VenezuelaGritaLibertad tuvo la participación de cuentas venezolanas, de acuerdo con la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder, fueron cuentas mexicanas las que la impulsaron. Entre éstas la de los senadores panistas, quienes urgieron a López Obrador a reconocer a Guaidó como Presidente interino de Venezuela.

“El Gobierno Federal debe hacer llegar la voz de los mexicanos que reconocemos a @jguaido como Presidente Encargado de #Venezuela. #México no avala la tiranía del dictador Maduro. #VenezuelaMéxicoEstáContigo #VenezuelaGritaLibertad”, se indicó desde la cuenta de Twitter de los senadores panistas.

Este jueves se intensificó la movilización panista para instar al Gobierno mexicano a reconocer a Guiaidó. Sus mensajes escalaron de tono mediante hashtags como #VenezuelaMexicoEstaContigo #VenezuelaMexicoTeAcompana con los que el PAN trató de emitir una contranarrativa al respaldo del Gobierno mexicano a Maduro.

“México no debe ser omiso frente a la destrucción de las libertades y la democracia en Venezuela. No es opción ignorar el sufrimiento de millones de venezolanos, víctimas de la dictadura de Maduro. #VenezuelaMexicoEstaContigo #VenezuelaMexicoTeAcompana”, escribió Josefina Vázque Mota, ex candidata Gobernadora del EdoMex desde su cuenta de Twitter.

EUFORIA DESMEDIDA

La movilización panista destacó por el apoyo desproporcionado a Guaidó y las múltiples expresiones de hostilidad que dirigieron al Gobierno encabezado por Maduro al que tacharon de dictadura y tiranía. Su estrategia fue expresar una postura radicalizada que se alejó de la neutralidad.

En este sentido, destaca la reacción de Gustavo Madero, de quien circuló una grabación en la que se le observa frente a la embajada de Venezuela en México, acompañado de un grupo de ciudadanos venezolanos que celebran y cantan con júbilo su himno nacional, Madero al frente de la agrupación sostiene con una mano la bandera venezolana y con la otra levanta su teléfono mientras intenta cantar sumarse al coro.

VIDEO FALSO

En la estrategia del PAN destacó la difusión de un video que corresponde a una manifestación en favor de Maduro realizada en el 2016 y que durante el reciente episodio fue viralizada como si el numeroso contingente pertenecerá a simpatizantes de Guaidó. Esta grabación fue compartido en todo el munndo. Sin embargo, en el plano nacional destacó porque fue difundida por varias cuentas de líderes panistas y ex panistas. Entre estos el ex Presidente Felipe Calderón, desde la cuenta oficial de los senadores panistas (@SenadoresdelPAN) y de la senadora Kania López Rabada (@kenialopezr).

Luis Pazos @luispazos1 Enorme manifestación en Caracas contra Maduro , al que Congreso de su país lo calificó de usurpador 2.267

Acción Nacional

✔ @AccionNacional Hoy Venezuela salió a las calles y levantó la voz una vez más. Todo nuestro apoyo a @jguaido Presidente interino de #Venezuela. ¡Fuera la dictadura

MADURO, BLANCO RECURRENTE DEL PAN

El interés de Acción Nacional por descalificar a Nicolás Maduro ha sido uno de sus principales intereses en la comunicación que dirigen desde las redes sociales en los últimos meses. Durante la toma de protesta de López Obrador, se activó esta campaña a través de hashtags como #MaduroNoEresBienvenido amplificado por cuentas de aspecto bot que ya habían sido útiles para amplificar otras tendencias panistas.

Con el mismo tono hostil en aquel episodio desde la cuanta oficial de Acción Nacional se exigió al Gobierno mexicano que negara el ingreso del mandatario al país, luego que confirmara su participación en la toma de protesta de AMLO.

PAN DURANGO @PANDurangoCDM En #México rechazamos todo tipo de gobierno autoritario #MaduroNoEresBienvenido El 10 de enero desde cuentas como la de Marko Cortés se activó de nuevo la campaña panista contra Maduro, en esta ocasión el discurso de desconocimiento de la autoridad del Mandatario comenzó a hacerse presente en el clúster de Acción Nacional a través de etiquetas como #NoTeReconocemos

Marko Cortés

✔ @MarkoCortes Nuestro respeto al pueblo venezolano que está viviendo una terrible crisis humanitaria. Con su asistencia a la toma de protesta, el gobierno de Morena de @lopezobrador_ avala la dictadura. A nombre de millones de mexicanos te decimos: @NicolasMaduro #NoTeReconocemos SinEmbargo

