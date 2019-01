Emiliano Sala: suspenden las labores de búsqueda

La policía suspendió este jueves la búsqueda del avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala porque “las posibilidades de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas”.

Los equipos de rescate habían intentado localizar el avión desde que desapareció del radar cerca de las Islas del Canal justo antes de las 8:30 pm hora local (3:30 pm ET) del lunes. El avión había solicitado el descenso al pasar por Guernsey, pero desapareció del radar a unos 2.300 pies.

Pero la policía finalmente canceló la búsqueda a las 15:15 pm hora local (10,15 a.m. ET), y agregó que no habían podido encontrar ningún rastro del avión, del piloto o de Sala.

“A pesar de los esfuerzos de búsqueda desde las Islas del Canal, Reino Unido y Francia, que ha abarcado un área de aproximadamente 1.700 millas cuadradas, incluso buscando más de una vez en la zona, y haber examinado los datos de telefonía móvil e imágenes de satélite, no hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero”, dijo en un comunicado el capitán del puerto de Guernsey, David Barker.

“Ha habido más de 24 horas de búsqueda continua, con 80 horas combinadas de vuelo en tres aviones y cinco helicópteros. También han participado dos botes salvavidas, así como asistencia de varios barcos que pasan y barcos de pesca. Analizamos la información que tenemos disponible, así como el equipo de emergencia que estaba disponible a bordo, y tomamos la difícil decisión de finalizar la búsqueda”.

Barker agregó que se había informado de esto a los parientes más cercanos.

En declaraciones a los periodistas, Barker dijo: “Entiendo que la familia de Emiliano Sala no está contenta con la decisión de detener la búsqueda y lo comprendo perfectamente”.

Insistió en que habían seguido los protocolos correctos utilizados por el Servicio de Guardacostas del Reino Unido y agregó:”Estoy absolutamente seguro de que no podríamos haber hecho más”.

Sala volaba desde Nantes a Cardiff después de despedirse de sus excompañeros tras su fichaje por 19,3 millones de dólares por el club de la Liga Premier.

La policía dice que revisaron imágenes de satélite y los datos del teléfono móvil para intentar encontrar el avión.

A principios de la semana, Barker había declarado que no había habido una llamada de socorro del avión, y que “simplemente se perdió del radar y de las comunicaciones”.

La policía informó que el avión era pilotado por David Ibbotson, un experimentado piloto y miembro de la Asociación Británica de Paracaidistas. Sala era el único pasajero.

En una conferencia de prensa en Argentina el miércoles, el vocero Martin Molteni dijo a los periodistas que era “esencial que la búsqueda continúe” y que la familia quería que los equipos de rescate “usen todos los medios posibles” para averiguar qué sucedió.

El miércoles se supo que Sala envió un mensaje de audio de WhatsApp a un grupo de amigos mientras se encontraba a bordo del avión.

No estaba claro exactamente cuándo Sala envió el mensaje, pero en él describía que estaba cansado y se lo podía escuchar bostezando. Sala parecía bromear sobre el avión, diciendo a sus amigos en un tono inexpresivo: “Estoy aquí en el avión y parece que se va a caer a pedazos”. Luego dice que el entrenamiento con el Cardiff comenzaría al día siguiente.

Casi al final de la grabación parece hacer otra broma, en la que dice: “Si en una hora y media no tienes noticias mías … no sé si enviarían a alguien a buscarme porque no me encontrarán, pero lo sabrán. Amigo, estoy tan asustado”.

CNN

Comentarios

comentarios