Van 5 mil solicitudes por asilo humanitario

Ciudad de México., 21 de enero del 2019.- El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que se registraron cuatro mil 912 personas al programa de Tarjeta de Visitantes por Razones humanitarias en la aduana fronteriza de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De Brasil hay una persona; de Haití, cuatro; Nicaragua, 99; Guatemala, 463; El Salvador, 525 y Honduras, 3 mil 820.

Del total, mil siete son menores de edad; Haití y Brasil, una persona; Nicaragua, 16; El Salvador, 60; Guatemala, 90 y de Honduras, 838.

Por otra parte, al menos mil 500 personas que desde el viernes entraron de manera ilegal al país, se trasladaron directamente al municipio de Tapachula. Paulatinamente se ha ido desvaneciendo la caravana, ya que algunos se fueron a Oaxaca, otros a Pijijiapan en Chiapas y al menos 500 se regresaron a la aduana fronteriza, a fin de iniciar su trámite legal.

El INM logró regresar ayer a 150 personas en autobuses a la garita; sin embargo, las que se quedaron no desean regresar con las autoridades, ya que prefieren continuar su paso y llegar a la zona norte del país para cruzar a Estados Unidos.

El dato: Alrededor de 800 centroamericanos se trasladaron a Oaxaca a bordo de 11 vehículos brindados por una iglesia cristiana.

La tarde de este domingo, el instituto entregó al menos ocho tarjetas, con lo que ya suman 26 las otorgadas.

De origen hondureño y luego de cinco días, Tiburcio Caballero de nacionalidad hondureña fue uno de los primeros en recibir su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias en el Instituto Nacional de Migración de Chiapas.

“Gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los mexicanos que nos han tratado excelente y a todas las personas que han hecho realidad esto”, dijo a La Razón.

Señaló que esperó por varios días y horas, cumplir el sueño de contar con su visa mexicana, y afirmó que en Honduras no hay posibilidades ni de desarrollarse ni de mantener a su familia.

Tiburcio era comerciante en su país, compraba café, pero las extorsiones y la delincuencia, lo obligaron a salir.

Alfredo López Pérez, otro migrante que recibió su visa humanitaria y a comparación de sus connacionales, salió de El Salvador porque está amenazado de muerte, toda vez que fungía como agente de la Policía Nacional, encargado de desarticular las bandas de Maras.

“Yo era comandante en El Salvador, tengo dos hijos y a mi esposa, pero al formar parte de la Policía Nacional me expuse demasiado y me amenazaron. Me dijeron que si no me iba me matarían con toda mi familia”, aseveró.

Desmontan albergues ante reclamos

La presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, Sonia Eloína Hernandez Aguilar, aseguró que los albergues que colocó para los migrantes, tuvieron que ser desmontados por el reclamo ciudadano.

Asimismo, pidió más apoyos económicos al gobierno estatal para afrontar la emergencia migrante, ya que se tienen que pagar más servicios públicos.

“Nosotros como municipios fronterizos pedimos el apoyo, porque nuestra población es de 45 mil habitantes, pero requerimos dos millones de pesos por lo menos, para contratar más servicios públicos”, indicó la funcionaria.

En entrevista con La Razón, dijo que otro de los motivos para retirar los albergues es que no hay tanta demanda como en las caravanas anteriores, pues los trámites son rápidos.

“Se pusieron dos albergues pero son muy pocas las personas que están llegando, por ello no hay necesidad de un albergue”, destacó.

Además, indicó que se respetan los derechos humanos de los migrantes e incluso, se les brinda transporte a quienes ya tienen su tarjeta hacía otros municipios de la entidad.

