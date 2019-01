Los aciertos y errores aparecieron en las Finales de Conferencia

En todos los deportes el factor acierto-error conviven cotidianamente. Estas son dos variables que se encuentran en los extremos opuestos del éxito y que forman parte, se quiera o no, de un juego.

Esos factores se hicieron presentes de forma muy clara en las finales de Conferencia.

New England Patriots y Los Angeles Rams se enfrentarán en el Super Bowl tras ganar en las Finales de Conferencia. ESPN Digital

Los aciertos de los Rams

La defensiva de Los Angeles Rams limitó al receptor abierto principal de los New Orleans Saints, Michael Thomas, a tan solo 36 yardas en cuatro recepciones. Señal inequívoca del gran trabajo del perímetro angelino.

Alvin Kamara

El corredor de New Orleans terminó como el mejor en yardas por aire con 96.

Si tu corredor acaba el juego como el mejor receptor es porque la cobertura en la zona profunda de los Rams fue extraordinaria y cedieron las trayectorias cortas, es decir la zona del flat.

Los frontales de Los Angeles dieron también un gran partido, deteniendo a una de las mejores parejas de corredores de la liga, integrada por Mark Ingram II y Alvin Kamara, quienes terminaron la temporada regular con 2,100 yardas desde la línea de golpeo.

El mariscal de campo

Jared Goff destacó cuando el equipo más lo necesitaba. Ese gran dúo de corredores con el que cuenta Los Angeles, integrado por Todd Gurley II y C.J. Anderson, mismo que la semana pasada ante los Dallas Cowboys acumuló 273 yardas por tierra, esta vez fue frenado, por lo que Goff tuvo que asumir la principal responsabilidad de mover el balón y lo hizo como los grandes, con cerca de 300 yardas totales y aunque tuvo un pase interceptado no fue su culpa.

Jared Goff se encargó de mover el balón para Los Angeles Rams ante la poca efectividad de su ataque terrestre.

Los errores de Saints

Sean Peyton y las malas decisiones

En la última serie, antes de conseguir su último gol de campo, el entrenador en jefe de los New Orleans Saints tomó la determinación de ir por aire cuando restaban 1:59 en la yarda 13 de los Rams.

El resultado fue de dos pases incompletos, un solo acarreo y un tiempo fuera solicitado por Los Angeles, así que sólo pudo consumir 13 segundos en el reloj de juego. Esto abrió la puerta para que con un solo tiempo fuera, los Rams empataran el juego y obligaran el tiempo extra.

La zona roja

La incapacidad de anotar 6 puntos en la zona roja para los Saints. En el primer cuarto, New Orleans llegó a estar dentro de la yarda 20 de los Rams en dos ocasiones y en ambas salió con tan solo 3 puntos.

Errores de las cebras

Nickell Robey-Coleman empujo a Tommylee Lewis en una clara interferencia de pase en esa última serie. El réferi del Bill Vinovich y su cuadrilla de oficiales dijeron no haber visto la jugada

Los oficiales no marcaron una clara interferencia de Nickell Robey-Coleman sobre Tommylee Lewis.

New England vs Kansas City

Aciertos

Los New England Patriots y su ataque terrestre fueron imparables, con 176 yardas por esta vía frente a los Kansas City Chiefs. De esa cifra, Sony Michelterminó con 113 yardas por tierra y dos touchdowns, sencillamente espectacular.

Rob Gronkoski

El ala cerrada terminó la temporada regular solo con 682 yardas y 3 recepciones de anotación, pero en este juego logró 79 yardas, sin embargo, lo mejor fue su aporte como bloqueador en el ataque terrestre.



Línea volátil para el favorito del Super Bowl LIII Los Rams comenzaron con -1, pero los Patriots cambiaron a -2 en cuestión de minutos. Las altas/bajas fluctúan entre 58 y 59 puntos.

Gran plan de juego

Diseñado desde la oficina del entrenador en jefe Bill Belichick, el plan de juego hizo ver mal a Kansas en la primera mitad. Se fueron al descanso sin haber conseguido puntos y con solo 39 yardas para Patrick Mahomes.

El triunfo en el volado

Ya sé que esto no depende de una “actuación” brillante, pero a la postre se convirtió en una de las claves para armar la serie ganadora sin prestar el balón a los Chiefs.

Errores de Kansas City

Perder la primera mitad sin ser capaces de descifrar el juego de los Pats. Se perdieron 30 minutos en los que sumar puntos era crítico.

La defensiva de KC

La defensiva y su permisividad fue clave en la derrota. Claro que este error se repitió casi a lo largo de la temporada, no por nada los Chiefs fueron en la penúltima posición a la defensiva de la liga.

La experiencia de Tom Brady lo hace favorito para el Super Bowl contra Los Angeles Rams. AP Photo

Este domingo la defensiva de los Chiefs permitió más de 500 yardas a los Patriots. En la última serie ofensiva, en la que a la postre New England anotó su último touchdown en tiempo regular, el apoyador de los Chiefs, Dee Ford, invadió la zona neutral en tercera oportunidad, para darle vida a New England cuando ya le habían interceptado a Tom Brady. No puedes darte el lujo de regalarle yardas a un equipo como los Patriots.

Rams vs Patriots

Los dos equipos que menos errores cometieron esta semana son los que llegan al Super Bowl. En ese escenario, los reflectores y las distracciones pueden ser un factor. La experiencia de los Patriots en esa instancia los hace favoritos, pero los Rams llegan con la motivación a tope. ¿Quién terminará con el mejor balance entre aciertos y errores?.

