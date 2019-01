Pide Álvarez Monje a la alcaldesa de Buenaventura conflicto con seccional

El Coordinador de la fracción del PAN Fernando Álvarez Monje en su presentación exhorto a la Presidente Municipal de Buenaventura Miriam Caballero para que mediante dialogo y civilidad llegue a una solución de la problemática en la que prevalece el Gobierno Municipal contra la seccional de Benito Juárez.

Existen notables diferencias entre Municipio y los seccionales, que solo abonan a la deficiencia en la prestación de los servicios y al cumplimiento de lo que la ley marca, en claro perjuicio de los habitantes de esta comunidad.

Además de que el personal nombrado por el titular de la Junta Municipal no recibe pago alguno, en cambio hay personal que mantiene la administración municipal sin laborar regularmente, pero ellos si reciben el pago correspondiente.

Informo Álvarez Monje que de igual forma, las autoridades seccionales hicieron llegar al ayuntamiento el anteproyecto de presupuesto de egresos, pero no fue incluido en el presupuesto de egresos municipal, tampoco se dio una razón de tal omisión, faltando así a las obligaciones que le imponen sobre el particular el Código Municipal del Estado de Chihuahua y, finalmente, según la gente de esta comunidad, es que los servicios de recolección de basura no se hace para todos, creando con esto un severo problema , además de que esto también ha detonado en varios incidentes políticos.

El Legislador indico que la existencia de la Juntas Municipales, como los órganos auxiliares y secciones municipales, entran dentro del Municipio de Buenaventura la que corresponde también al ejido Benito Juárez.

Con ello, además se encuentra pendiente la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que va de acuerdo a las necesidades y porcentaje de la población y que debió remitirlo desde el 15 de diciembre. Cabe mencionar que al aprobar el Presupuesto, deberá autorizar las partidas que fueren necesarias para el pago de la administración seccional y la prestación de los servicios públicos y la realización de las obras que correspondan. No obstante dice Álvarez Monje, que el Ayuntamiento por ningún motivo deberá dejar de autorizar el presupuesto destinado a las Juntas Municipales y la calificación de dicha omisión es causa grave de responsabilidad.

