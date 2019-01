Las predicciones para las Finales de Conferencia de la NFL

Conferencia Americana

Diferencial de puntos: KC -3 | Calidad del partido:83.1 (de 100)

Andy Reid y los Chiefs tienen marca de 2-2 ante Bill Belichick y los Patriots desde que Reid asumió el control de Kansas City en 2013 y los cuatro duelos han sido memorables. Hubo un triunfo por 41-14 en lunes por la noche que elevó dudas entre New England en septiembre de 2014. En playoffs de enero del 2016, los de Massachusetts se impusieron 27-20 sus rivales tardaron en anotar en el último cuarto. Alex Smith y Kareem Hunt vencieron a los campeones del Super Bowl en el juego inaugural de 2017 y sirvió como el anuncio que Kansas ahora era una maquina poderosa a la ofensiva y el choque de la Semana 6 en 2018 sólo vio una patada de despeje, 30 puntos de forma combinada en el cuarto período y un gol de campo de último segundo de Stephen Gostkowski que selló la victoria 43-40 para New England. La historia reciente dice que es turno de los Chiefs y el hecho que el juego se celebre en el Arrowhead Stadium les da mayor oportunidad ante un equipo que llega por octava ocasión seguida al antesala del juego por el título. Los visitantes para este compromiso no se imponen en Kansas City desde el 22 de noviembre del 2004 cuando Corey Dillon sumó dos anotaciones. El estadio estará vibrando a tope. — Graziano

Proyección del FPI: KC, 66.8 por ciento. Se encaran las mejores ofensivas de la conferencia en términos de eficiencia, de acuerdo con el FPI, ya que los Chiefs son el N°1 de la NFL y los Patriots el N°4. New England es el único de los cuatro sobrevivientes que aparece entre los mejores cuatro en cuestión defensiva, pero parte de este éxito se debió a lo que hicieron en casa ya que como visitantes se ubicaron en el N°23. Como resultado, los Chiefs son favoritos en casa.



¿Quién tiene la ventaja en la posición de mariscal de campo? Con el pronóstico de partidos explosivos para la Ronda de Campeonato, la figura del pasador cobra más importancia para los equipos que buscan su boleto al Super Bowl.

Duelo a seguir: Play-action de los Patriots vs. defensiva de los Chiefs: El play-action es formación de poder es el sello de la ofensiva de Josh McDaniels. Desde la formación base y con tres receptores, los Patriots moverán a un guardia para influir en los apoyadores, lo que abrirá espacios para Julian Edelman y Rob Gronkowski en las rutas cruzadas y contra una defensiva que depende de la cobertura hombre a hombre, el eliminar a los apoyadores del play-action le permitirá a Brady atacar la mitad del campo. — Bowen

Pick de Mike Reiss: Apenas finalizada la Ronda Divisional de la AFC, la idea era inclinarse por los Chiefs al jugar como locales, pero tras pasar una semana entera con los Patriots y ver cómo han adoptado la mentalidad de no aparecer como favoritos y notarse relajados (el baile de algunos jugadores previo a la práctica del jueves lo demostró), debe haber un cambio. También debemos considerar algo en el manual para vencer a los Patriots: si vas a vencer a Brady y Belichick, ¿tienes confianza total en el mariscal de campo y el entrenador en jefe del otro equipo? Patriots 27, Chiefs 24

Pick de Adam Teicher: La dirección de este juego tomó un rumbo completamente diferente en cuestión de minutos el 9 de diciembre cuando los Chiefs vinieron de atrás para vencer a los Ravens y los Patriots fueron doblegados con una jugada que parecía improbable de los Dolphins. De otra forma, el partido del domingo se hubiera disputado en Foxborough. Pero será en Kansas City, donde Patrick Mahomes y los Chiefs tienen marca de 8-1 y sólo permitieron 17.4 puntos por juego. New England tuvo récord de 3-5 como visitante y con 21.6 puntos por partido, 11 menos que en casa. Chiefs 30, Patriots 24

Conferencia Nacional

Diferencial de puntos: NO -3.5 | Calidad del partido:87.2 (de 100)

Si nos basamos en las marcas, estos fueron los mejores equipos de la NFL. La razón por la que los Saints (13-3) están recibiendo a los Rams (13-3) es por el hecho que se impusieron en la Semana 9 de la temporada regular en New Orleans. En ese juego, los Saints tuvieron una ventaja de 35-14 en el segundo cuarto, pero los Rams volvieron y lo empataron en el último cuarto. Un gol de campo de Will Lutz les devolvió la ventaja y posteriormente una conexión de 72 yardas de Drew Brees con Michael Thomas selló la victoria. Tras el choque, Marcus Peters, esquinero de los Rams, quien fue la víctima de la jugada del receptor, escuchó que al entrenador en jefe Sean Payton le gustaba el enfrentamiento Thomas-Peters, por lo que replicó que le gustaría ver de nuevo a Payton. Su deseo se le ha cumplido y será en un recinto en el que los Saints tuvieron marca de 7-2 en el año. — Graziano

Proyección del FPI: NO, 63.2 por ciento. Sin duda podemos esperar fuegos artificiales con la ofensiva N°2 y N°3 en términos de eficiencia en la campaña, de acuerdo con el FPI. Aunque los Rams aparecen en el N°6 como visitantes a la defensiva, será una tarea complicada ante los Saints comandados por Brees y su índice de 89.7 en casa.

Duelo a seguir: Thomas vs. Secundaria de los Rams: El egresado de Ohio State tuvo 12 recepciones para 211 yardas en la victoria de la Semana 9 de New Orleans. Ahora Payton buscará colocarlo como interior para que tenga duelos favorables contra la cobertura en zona de los Rams y en trayectorias cortas al centro ayudará a Brees. Ahora Aqib Talib está sano, pero tampoco les sorprenda si los visitantes optan por a cobertura personal con el veterano ante Thomas para limitar el juego rápido y retándolos en los pases al límite del campo. — Bowen

Pick de Lindsey Thiry: La derrota de la campaña sigue en la memoria, pero este no es el mismo equipo de los Rams que visitó el Superdome en noviembre. Ahora tienen un poderoso 1-2 en corredores con Todd Gurley y C.J. Anderson, quienes se combinaron para 238 yardas en la Ronda Divisional y su frente defensivo finalmente está respondiendo a las expectativas, en gran parte a la mejoría de Ndamukong Suh. Además, Talib –quien estaba en la lista de lesionados en la Semana 9– está de vuelta en la secundaria y será vital para bajarle las revoluciones a Michael Thomas. Rams 32, Saints 30

Pick de Mike Triplett: Las defensivas tendrán un mayor impacto en esta revancha. Los Saints ahora no podrán explotar tanto el duelo Thomas-Peters ahora que Talib está sano y es difícil imaginar un escenario en el que puedan contener sin capturas a Aaron Donald y compañía de nuevo, especialmente cuando la línea ofensiva muestra algunas molestias. Pero la defensiva de New Orleans también ha elevado su nivel recientemente. Desde esa victoria en la Semana 9, sólo han permitido cinco puntos en promedio por juego tras el descanso del medio tiempo.. Saints 27, Rams 26.

ESPN

Comentarios

comentarios